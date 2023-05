Tréner Interu sníval o finále. Jeho rival cítil sklamanie, ale aj hrdosť

MILÁNO. Futbalisti Interu Miláno si po 13 rokoch zahrajú vo finále Ligy majstrov. Postup do rozhodujúceho zápasu edície 2022/2023 spečatili triumfom 1:0 v semifinálovej odvete nad mestským konkurentom AC.

„Sú to veľké emócie. Takýto sen sme mali spoločne s chlapcami a živili sme ho hneď od úvodného žrebu. Museli sme si veriť. Do finále sme sa dostali zaslúžene. Nikto nám nič nedaroval,“ žiaril šťastím tréner Interu Simone Inzaghi.

„Zajtra si ešte viac uvedomíme, čo sme dosiahli. Bol to úžasný večer s našimi fanúšikmi, ktorí sú naša rodina. Nič lepšie si nemôžeme priať,“ dodal.

„Ktorékoľvek z týchto mužstiev dostaneme, budeme nešťastní, pretože sú to dva naozaj skvelé tímy s neuveriteľnou kvalitou,“ poznamenal Inzaghi s ironickým úsmevom a dodal: „Samozrejme, že si stredajší duel pozorne pozriem.“

Toho mrzelo prvých desať minút minulotýždňového prvého stretnutia, v ktorom Inter dvakrát skóroval a položil tak základy postupu do finále.

„A taktiež sme neskórovali v utorok večer, keď sme mali dosť šancí. To by nám dodalo entuziazmus, energiu a extra sebavedomie, ktoré by nám mohli pomôcť otvoriť zápas,“ dodal v rozhovoroch Pioli.