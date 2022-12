Van Gaal zavrhol holandskú identitu. Je prínosom pre náš futbal, vraví kapitán

Zatiaľ sa im to vypláca, do štvrťfinále postúpili suverénne po sobotňajšom triumfe nad Američanmi 3:1.

Hráči v oranžovom namiesto "totálneho" futbalu hrajú na MS v Katare zo zabezpečenej obrany a vyrážajú do rýchlych protiútokov.

Holanďania skórovali dvakrát už do prestávky po akciách ako cez kopirák. Po prechode do útoku prišiel center do šestnástky, odkiaľ skóroval v 10. min Memphis Depay a v nadstavení prvého polčasu Daley Blind.

Prvému presnému zásahu predchádzalo 20 prihrávok. "Bol to skvelý gól. Podľa mňa dokonalý," nadchýnal sa po stretnutí podľa AFP stredopoliar Dany Klaassen.