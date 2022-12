Francúzsko - Poľsko: ONLINE prenos z osemfinále MS vo futbale 2022

Úvodné zostavy: Francúzsko: Lloris (C) – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud. Náhradníci: Aréola, Mandanda – Camavinga, Coman, Disasi, Fofana, Guendouzi, Kolo Muani, Konaté, Pavard, Saliba, Thuram, Veretout. Poľsko: Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński – Krychowiak – Kamiński, Zieliński, S. Szymański, Frankowski – Lewandowski (C). Náhradníci: Grabara, Skorupski – Bednarek, Bielik, Grosicki, Gumny, Jędrzejczyk, Milik, Piątek, Skóraś, Świderski, D. Szymański, Wieteska, Zalewski, Żurkowski.

Úvodné zostavy: Francúzsko: Lloris (C) – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé – Giroud. Náhradníci: Aréola, Mandanda – Camavinga, Coman, Disasi, Fofana, Guendouzi, Kolo Muani, Konaté, Pavard, Saliba, Thuram, Veretout. Poľsko: Szczęsny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński – Krychowiak – Kamiński, Zieliński, S. Szymański, Frankowski – Lewandowski (C). Náhradníci: Grabara, Skorupski – Bednarek, Bielik, Grosicki, Gumny, Jędrzejczyk, Milik, Piątek, Skóraś, Świderski, D. Szymański, Wieteska, Zalewski, Żurkowski.