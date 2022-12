MS vo futbale 2022: Senegal sa o prekvapenie nepostaral, do štvrťfinále postúpili Angličania

Úvodné zostavy:



Anglicko: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – J. Henderson, Rice, Bellingham – Saka, Kane (C), Foden.

Náhradníci: Pope, Ramsdale – Alexander-Arnold, Dier, Maddison, Grealish, Trippier, Rashford, Gallagher, Coady, Phillips, Mount, C. Wilson.

Tréner: Gareth Southgate



Senegal: Ed. Mendy – Sabaly, Koulibaly (C), A. Diallo, Jakobs – P. Ciss, Na. Mendy – Diatta, Ndiaye, I. Sarr – Dia.

Náhradníci: Gomis, S. Dieng – P. Gueye, P. Sarr, Loum, B. Dieng, Fo. Mendy, Cissé, Ballo-Touré, Diédhiou, N'Diaye, Jackson, Name.

Tréner: Aliou Cissé



Rozhodca: Cisneros (SAL) – Morán (SAL), Nesbittová (USA).