Japonsko - Chorvátsko: ONLINE prenos z osemfinále MS vo futbale 2022

Úvodné zostavy: Japonsko: Gonda – Tomijasu, Jošida (C), Taniguči – J. Ito, Endo, Morita, Nagatomo – Doan, Maeda, Kamada. Náhradníci: Kawašima, Schmidt – Itakura, H. Ito, Jamane, Sakaj, Mitoma, Soma, Šibasaki, Tanaka, Asano, Kubo, Machino, Minamino, Ueda. Tréner: Hadžime Morijasu Chorvátsko: Livaković – Juranović, Lovren, Gvardiol, Barišić – Brozović – Kovačić, Modrić (C) – Kramarić, Petković, Perišić. Náhradníci: Ivušić, Grbić – Oršić, Livaja, Budimir, Vlašić, Sučić, Pašalić, Majer, Jakić, Vida, Šutalo, Stanišić, B. Sosa, Erlić. Tréner: Zlatko Dalič Rozhodca: Elfath – Parker, Atkins (vš. USA).

Úvodné zostavy: Japonsko: Gonda – Tomijasu, Jošida (C), Taniguči – J. Ito, Endo, Morita, Nagatomo – Doan, Maeda, Kamada. Náhradníci: Kawašima, Schmidt – Itakura, H. Ito, Jamane, Sakaj, Mitoma, Soma, Šibasaki, Tanaka, Asano, Kubo, Machino, Minamino, Ueda. Tréner: Hadžime Morijasu Chorvátsko: Livaković – Juranović, Lovren, Gvardiol, Barišić – Brozović – Kovačić, Modrić (C) – Kramarić, Petković, Perišić. Náhradníci: Ivušić, Grbić – Oršić, Livaja, Budimir, Vlašić, Sučić, Pašalić, Majer, Jakić, Vida, Šutalo, Stanišić, B. Sosa, Erlić. Tréner: Zlatko Dalič Rozhodca: Elfath – Parker, Atkins (vš. USA).