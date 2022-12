MS vo futbale 2022: Argentína zdolala Austráliu v osemfinále

Argentína je druhým postupujúcim do štvrťfinále v ktorom sa stretne s Holandskom. Dnešný zápas končí výsledkom 2:1. Argentína postupuje zaslúžene, ale Austrália si zaslúži uznanie a nechýbalo veľa a v posledných sekundách mohla poslať zápas do predĺženia. Ja sa s vami lúčim a prajem pekný večer. štatistiky zápasu držanie lopty: 60% 40% strely na bránu: 5:1 strely mimo bránu: 7:1 rohové kopy: 1:3 ofsajdy: 4:0 fauly: 8:15

Argentína je druhým postupujúcim do štvrťfinále v ktorom sa stretne s Holandskom. Dnešný zápas končí výsledkom 2:1. Argentína postupuje zaslúžene, ale Austrália si zaslúži uznanie a nechýbalo veľa a v posledných sekundách mohla poslať zápas do predĺženia. Ja sa s vami lúčim a prajem pekný večer. štatistiky zápasu držanie lopty: 60% 40% strely na bránu: 5:1 strely mimo bránu: 7:1 rohové kopy: 1:3 ofsajdy: 4:0 fauly: 8:15

Veľká šanca Austrálie! Kuol dostal center do vápna, ocitol sa sám pred Martinézom, ale nedokázal ho prestreliť.

ONLINE: Argentína - Austrália, LIVE z MS vo futbale 2022 | SPORTNET Veľká šanca Austrálie! Kuol dostal center do vápna, ocitol sa sám pred Martinézom, ale nedokázal ho prestreliť.

Opäť výborne Messi. Prihrával na voľného Lautara Martinéza, ktorý pálil len do brankára Ryana.

ONLINE: Argentína - Austrália, LIVE z MS vo futbale 2022 | SPORTNET Opäť výborne Messi. Prihrával na voľného Lautara Martinéza, ktorý pálil len do brankára Ryana.

Veľká šanca Argentíny! Messi krásne naviedol akciu až do vápna. Prihral na voľného Lautara Martinéza, ktorý však lajdacky prestrelil bránu Austrálie.

ONLINE: Argentína - Austrália, LIVE z MS vo futbale 2022 | SPORTNET Veľká šanca Argentíny! Messi krásne naviedol akciu až do vápna. Prihral na voľného Lautara Martinéza, ktorý však lajdacky prestrelil bránu Austrálie.

de Paul prihrával do pokutového územia na Lautára Martinéza, ten pálil, ale mimo brány.

de Paul prihrával do pokutového územia na Lautára Martinéza, ten pálil, ale mimo brány.

Argentína okamžite začala tlačiť svojho súpera. Tagliafico sa dostával do šance, ale bol v ofsajde.

Argentína okamžite začala tlačiť svojho súpera. Tagliafico sa dostával do šance, ale bol v ofsajde.

Goodwnin zahral štandardnú situáciu. Centroval do vápna, ale Martinéz vybehol a loptu stiahol do rukavíc.

Goodwnin zahral štandardnú situáciu. Centroval do vápna, ale Martinéz vybehol a loptu stiahol do rukavíc.

Pekná akcia Argentíny. Acuňa si narazil loptu s Messim, Prvý menovaný centroval do vápna a Alvarézovi veľa nechýbalo aby zakončil.

Pekná akcia Argentíny. Acuňa si narazil loptu s Messim, Prvý menovaný centroval do vápna a Alvarézovi veľa nechýbalo aby zakončil.

Austrália si so zahratým rohovým kopom poradila.

Austrália si so zahratým rohovým kopom poradila.

Lionel Messi predviedol pekné sólo a takmer sa dostal až do zakončenia. V poslednej chvíli mu vypichol loptu na rohový kop Bowles.

Lionel Messi predviedol pekné sólo a takmer sa dostal až do zakončenia. V poslednej chvíli mu vypichol loptu na rohový kop Bowles.

Austrália to dobre nevyriešila. Center bol príliš dlhý a Martinez loptu odkopáva do bezpečia.

Austrália to dobre nevyriešila. Center bol príliš dlhý a Martinez loptu odkopáva do bezpečia.

Dvojité striedanie Austrálie. Z ihriska odchádza K. Baccus a na jeho miesto prichádza A. Hrustic. Z ihriska odchádza R. McGree a na jeho miesto prichádza C. Goodwin.

ONLINE: Argentína - Austrália, LIVE z MS vo futbale 2022 | SPORTNET Dvojité striedanie Austrálie. Z ihriska odchádza K. Baccus a na jeho miesto prichádza A. Hrustic. Z ihriska odchádza R. McGree a na jeho miesto prichádza C. Goodwin.

Argentína dala gól! Obrovská Chyba brankára Ryana! Brankár Austrálie bol napádaný dvomi hráčmi Argentíny, JULIAN ALVAREZ mu loptu vzal a do odkrytej brány pridáva druhý gól Argentíny.

ONLINE: Argentína - Austrália, LIVE z MS vo futbale 2022 | SPORTNET Argentína dala gól! Obrovská Chyba brankára Ryana! Brankár Austrálie bol napádaný dvomi hráčmi Argentíny, JULIAN ALVAREZ mu loptu vzal a do odkrytej brány pridáva druhý gól Argentíny.

Martinež svojím vyýkopom takmer poslal Alvaréza do úniku. Ryan však dobre vybehol a loptu odhlavičkoval do bezpečia.

Martinež svojím vyýkopom takmer poslal Alvaréza do úniku. Ryan však dobre vybehol a loptu odhlavičkoval do bezpečia.

Lionel Messi sa dostal k odrazenej lopte na hranici pokutového územia, vypálil, ale len do miesta kde stále brankár Austrálie Ryan.

Lionel Messi sa dostal k odrazenej lopte na hranici pokutového územia, vypálil, ale len do miesta kde stále brankár Austrálie Ryan.

Ani jeden z tímov nestriedal do druhého polčasu.

Ani jeden z tímov nestriedal do druhého polčasu.

Lionel Messi zostal ležať po súboji so Souttarom na zemi, ale vyzerá, že bude v poriadku.

Lionel Messi zostal ležať po súboji so Souttarom na zemi, ale vyzerá, že bude v poriadku.

Messi sa už dostával do vápna, Baccus ho však dobre zablokoval.

Messi sa už dostával do vápna, Baccus ho však dobre zablokoval.

Austrália sa dostáva čoraz viaco do hry. Irvine si prebral prihrávku. Vysúval Behicha, ale ten bol dobre bránený.

Austrália sa dostáva čoraz viaco do hry. Irvine si prebral prihrávku. Vysúval Behicha, ale ten bol dobre bránený.

Rohový kop Irvina odvrátil Otamendi do bezpečia.

Rohový kop Irvina odvrátil Otamendi do bezpečia.

Leckie posielal center do vápna, ale Acuňa ho zblokoval na rohový kop.

Leckie posielal center do vápna, ale Acuňa ho zblokoval na rohový kop.

Zatiaľ je to všetko hrané na istotu. Zápasu by pomohol gól.

Zatiaľ je to všetko hrané na istotu. Zápasu by pomohol gól.

Alvarez dostal dobrú prihrávku do behu, ale píska sa ofsajd.

Alvarez dostal dobrú prihrávku do behu, ale píska sa ofsajd.

Alvaréz v dravom útoku, ale do šance sa nedostal. Loptu mu odkopol Souttar.

Alvaréz v dravom útoku, ale do šance sa nedostal. Loptu mu odkopol Souttar.

Mathew Leckie si nabiehal na pravej strane. Dostal prihrávku, lopta mu však ušla do autu.

Mathew Leckie si nabiehal na pravej strane. Dostal prihrávku, lopta mu však ušla do autu.

Papu Goméz posielal center do vápna, ale Behich jeho pokus zblokoval.

Papu Goméz posielal center do vápna, ale Behich jeho pokus zblokoval.