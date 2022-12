MS vo futbale 2022: Brazília od úvodu dominovala a jasne vyhrala

Najväčší chaos pred brazílskou svätyňou! Hwang Hee-chan z voleja z deviatich metrov neprestrelil Alissona, lopta sa smolne odrazila do chrbta Gue-sunga. Tam to celé zhaslo na ofsajde.

ONLINE: Brazília - Južná Kórea, LIVE z MS vo futbale 2022 | SPORTNET | SPORTNET Najväčší chaos pred brazílskou svätyňou! Hwang Hee-chan z voleja z deviatich metrov neprestrelil Alissona, lopta sa smolne odrazila do chrbta Gue-sunga. Tam to celé zhaslo na ofsajde.

Favorit evidentne ubral z tempa, zmeniť by to mohli útočníci z lavičky ako Antony, Rodryho či Gabriel Martinelli.

Brazília s veľkou pravdepodobnosťou rozhodla o svojom postupe do štvrťfinále štyrmi gólmi za 36 minút. Pokojne to mohlo byť viac, ale aj štyri by mali stačiť na prienik medzi najlepšiu osmičku. Južná Kórea jednoducho bez šance. Druhý polčas sa začne približne o 21:05.

Neymar chcel okamžite nájsť Richarlisona na polovici ihriska. Ak by sa k lopte dostal, dával by okamžite na voľného Viníciusa, ktorý by šiel sám na bránu.

Jeden by mohol povedať, že je rozhodnuté. Favorit vedie o dva góly, ale rozhodne nie je koniec. Ázijské tímy na šampionáte ukázali, že bojujú až do poslednej sekundy.

Úvodné zostavy: Brazília: Alisson – Militao, Marquinhos, Thi. Silva (C), Danilo – Casemiro, Paquetá – Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior – Richarlison. Náhradníci: Weverton, Ederson – Alves, Bremer, Fred, Fabinho, Guimarães, Ribeiro, Antony, Martinelli, Rodrygo, Pedro. Tréner: Tite Južná Kórea: Kim Sung-kju – Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su – Hwang In-beom, Jeong Woo-yeong – Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min (C) – Cho Gue-sung. Náhradníci: Song Bum-keun, Jo Hyeon-woo – Yoon Jong-gyu, Hong Chul, Kwon Kyung-won, Kim Tae-hwan, Cho Yu-min, Paik Seung-ho, Lee Kang-in, Na Sang-ho, Son Jun-ho, Kwon Čang-hoon, Hwang Ui-jo, Song Min-kyu. Tréner: Bento Rozhodca: Turpin – Danos, Gringore (všetci Francúzsko).