Dobrá správa pre USA, Pulisic môže hrať v osemfinále proti Holandsku

Pulisic v utorok strelil v 38. minúte jediný gól stretnutia proti Iráncom, no pri zakončení mal kolíziu s brankárom súpera a pri nej utrpel pomliaždenie v oblasti panvy.

Z duelu odstúpil v polčasovej prestávke a museli ho previezť do nemocnice. Víťazné stretnutie dopozeral priamo tam, po potrebných vyšetreniach sa vrátil do tímového hotela a mohol so sa spoluhráčmi tešiť zo spomenutého postupu do osemfinále.

Futbalisti USA na turnaji skórovali zatiaľ dvakrát, okrem Pulisica sa gólom prezentoval aj 22-ročný Timothy Weah.



Američania si zmerajú sily s Holanďanmi v sobotu už o 16.00 h, víťaz tohto duelu nastúpi vo štvrťfinále 9.12. proti postupujúcemu z dvojice Argentína, Austrália.