VIDEO: Tréner určil iba prvého a posledného exekútora. Papierový favorit postúpil na penalty

„Nebolo to ľahké, aj keď sme mali veľa šancí, ale to aj domáci,“ dodal.

„Keď som videl, že lopta ide na zadnú žrď, už som vedel, že to bude dobré, takéto dávam. Premenil som to pravačkou,“ opísal svoj gólový moment Weisenpacher.

Domáci už ku koncu zápasu dostávali kŕče a často ležali na trávniku, ale udržali nerozhodný stav až do konca riadneho hracieho času.

Bol to napokon rozhodujúci moment rozstrelu, lebo všetci ostatní strelci svoje penalty premenili.

VIDEO: Lukáš Šnúrik premieňa penaltu a posiela Veľký Krtíš do ďalšieho kola

Poslednú penaltu premenil hosťujúci Lukáš Šnúrik a spečatil tak postup Veľkého Krtíša do ďalšieho kola.

Prvým bol práve Weisenpacher. „Som rád, že si vybral mňa. Ukázal som mu, že to viem,“ usmial sa útočník Veľkého Krtíša.

„Trochu sme jedenástky trénovali, mysleli sme na to. Mal som určeného najdôležitejších, prvého a posledného,“ prezradil.

V lete vznikla spolupráca medzi Veľkým Krtíšom a Príbelcami. Na trénerskú lavičku Baníka si zasadol Gluch. Z Príbeliec prišla aj trojica futbalistov Ján Geregai, Frederik Matikovský a Peter Nilaš.

„Som Krtíšan, som tam pri mládeži a záleží mi celkovo na futbale v okrese Veľký Krtíš. Keď to bude fungovať, ja budem len rád. Teší ma, že si ľudia našli odvahu na spoluprácu, lebo to mesto by sa malo posúvať vyššie,“ vravel Gluch.