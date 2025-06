Známy Nigérijčan sa vracia na Slovensko. Po Trenčíne si vyskúša angažmán v Trnave

Rýchlonohý krídelník už na slovenských trávnikoch pôsobil v drese AS Trenčín. Po sezóne 2017/2018 sa presunul do holandského Vitesse Arnhem, po pôsobeniach v Nórsku a Arménsku opäť vrátil do AS pred dvoma rokmi.

Dvadsaťšesťročný Nigérijčan prichádza späť na Slovensko z poľského Widzewu Lodž.