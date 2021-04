Futbal a rasizmus. Je fyzické ublíženie menšie ako slovné? (komentár)

Slavia má za sebou spanilú jazdu Európskou ligou. Vyradila Leicester, poradila si s Glasgow Rangers. A práve dohra zápasu so škótskym klubom ju bude ešte roky mátať.

Podlý atak Kamaru na Kúdelu v útrobách štadióna, ktorý nemá čo so zdravým rozumom nič spoločné, bol ohodnotený dištancom na tri zápasy.

No a teraz sa vec pozrime z druhej strany. Kúdela, fanúšikovia Slavie, Česi, Slováci a mnohí ďalší z „východného bloku“ neveriacky krútia hlavou.

Na Britských ostrovoch zmienka, hoc aj o údajnom rasizme, vyvolala obrovskú vlnu nevôle. Ľudia div nevyšli do ulíc a žiadali Kúdelovu hlavu. Pre našinca možno nepochopiteľné. Rovnako ako 10-zápasový dištanc za slová, ktoré nepoznáme.

Pýtate sa, kde je spravodlivosť?

Dobrá otázka. Hovorí sa, že spravodlivosť je slepá. Kúdela by bol azda radšej, keby bola hluchá.

V dnešných časoch je pomaly odsúdeniahodné, keď niekto povie černoch. O ľuďoch tmavej pleti by mal hovoriť ako o Afroameričanoch. V rámci vyjadrenia podpory hnutia Black lives matter si športový svet dlho kľakal na jedno koleno. Alexandre Lacazette a jeho spoluhráči tak spravili aj pred zápasom Slavie. Pražania to odmietli a držali sa za ramená. Sú azda za to menejcenní? Alebo ich máme označiť za rasistov? Veď v základnej zostave boli aj Peter Olyinka a Alexander Bah. A tí bieli nie sú...

Správanie sa Ondřeja Kúdelu vyvolalo diplomatický škandál medzinárodnej úrovne. Na pretrase je dokonca v českej prezidentskej kancelárii.

Jeho tajomné slová uškodili Slavii, futbalu a najmä samotnému hráčovi. Ten bude mať už navždy nálepku rasistu, ktorý pre trest od UEFA prišiel o EURO.