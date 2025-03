Fenerbahçe Istanbul



Hosté prošli do play-off EL skutečně jen o chlup, skončili na posledním postupovém místě, tedy na dvacáté čtvrté pozici, se ziskem deseti bodů. Týmy Braga a Elfsborg nahrály rovněž deset bodů, jenže turecký celek měl lepší skóre, to nakonec rozhodlo o tom, kdo postoupil do vyřazovací části.



V prvním zápase jarní části EL musel Istanbul změřit síly s belgickým Anderlehtem, domácí zvládli postoupuit. V prvním zápase v Turecku vyhráli – 3:0, venku stačila remíza 2:2.



V domácí nejvyšší soutěži se Mourinhovo svěřenci nachází na druhé pozici a ztrácí sedm bodů na Galatasaray, ale hráči Fenerbachče mají zápas k dobru. V tureckém poháru jsou zatím na první pozic skupiny B.



Hosté nezvládli první zápas v osmifinále EL, příliš vysunuli obranu a Glasgow to dokázalo potrestat. Zvládnou ještě zdramatizovat hráči tohoto celku tento dvojzápas?