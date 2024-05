Girone hrozí neúčasť v Lige majstrov, problém súvisí s Manchestrom City

Manchester City aj FC Girona patria do portfólia City Football Group, spoluvlastníkom španielskeho klubu je aj Pere Guardiola, teda brat trénera "The Citizens" Pepa Guardiolu.

Girona si v aktuálnej sezóne premiérovo vybojovala účasť v Lige majstrov. Predstaví sa v nej však iba vtedy, ak investori z Abú Zabí vyriešia záležitosti týkajúce sa vlastníctva oboch klubov do 3. júna.

V prípade, že nebudú dodržané pravidlá UEFA týkajúce sa vlastníckych štruktúr klubov, ktorých cieľom je chrániť pred tajnými dohodami v zápasoch, môže prísť tvrdý postih.

Jeden z tímov, Manchester City alebo FC Girona, by si tak namiesto LM zahral iba v Európskej lige. Prednosť má v takých prípadoch organizácia, ktorá vo svojej domácej ligovej súťaži skončí na vyššej priečke.

Podľa dokumentu UEFA má City Football Group, ktorá vlastní podiel v trinástich kluboch po celom svete vrátane 100-percentného v Manchestri City a 47-percentného v Girone, v podstate dve možnosti.

CFG by mohla vyriešiť problém predajom akcií nezávislej tretej strane a znížením vlastníckeho podielu v jednom z klubov pod 30 percent, môže tiež previesť všetky akcií v jednom z klubov do tzv. slepého trustu, na ktorý by dohliadal panel vymenovaný UEFA.

S druhým modelom už UEFA má skúsenosti, keďže sa v tejto sezóne uplatňoval v prípade talianskeho AC Miláno a francúzskeho FC Toulouse.



Podobnú záležitosť ako v prípade Manchestru City a Girony by UEFA mohla teoreticky riešiť aj v prípade Manchestru United a OGC Nice, kde je tiež možný nevyriešený problém s vlastníckymi podielmi, pričom oba kluby by v budúcej sezóne mohli byť súčasťou Európskej ligy.