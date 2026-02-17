VIDEO: Juventus doplatil na vylúčenie a horúcu tureckú pôdu. Šanca na postup sa po debakli zmenšila

Galatasaray oslavuje gól.
Galatasaray oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|17. feb 2026 o 20:45
ShareTweet0

Juventus raz dokázal otočiť skóre.

Liga majstrov - 1. zápas šestnásťfinále

Galatasaray - Juventus 5:2 (1:2)

Góly: 48. a 75. Lang, 15. Sara, 60. Sanchez, 86. Boey - 16. a 37. Koopmeiners

ČK: 67. Cabal (Juventus) po druhej ŽK

Futbalisti tureckého Galatasarayu Istanbul zvíťazili v úvodnom dueli play off o postup do osemfinále Ligy majstrov nad Juventusom Turín 5:2, hoci po polčase prehrávali 1:2.

Dva góly domácich vsietil Holanďan Noa Lang, taliansky tím bol od 67. minúty bez vylúčeného Juana Cabala. Odveta je na programe v stredu 25. februára o 21.00 h.

Galatasaray sa ujal vedenia po štvrťhodine hry, keď zaváhanie obrany Juventusu využil Brazílčan Gabriel Sara.

„Stará dáma" však bleskovo odpovedala, autorom vyrovnávajúceho gólu bol v 16. minúte Teun Koopmeiners.

VIDEO: Druhý gól Juventusu

V 37. minúte vyšla hosťom rýchla kombinácia, Koopmeiners si vymenil loptu s Westonom McKenniem a strelou do horného rohu bránky prekonal Ugurcana Cakira.

Galatasarayu vyšiel úvod druhého polčasu a v 48. minúte vyrovnal po dorážke Lang. V 60. minúte strhol vedenie na stranu domácich Davinson Sanchez po priamom kope Saru.

V 67. minúte musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín Cabal a oslabený Juventus inkasoval ešte dvakrát.

V 75. minúte potrestal hrúbku hostí Lang a v závere sa presadil Sacha Boey.

Liga majstrov

Liga majstrov

    Galatasaray oslavuje gól.
    Galatasaray oslavuje gól.
    VIDEO: Juventus doplatil na vylúčenie a horúcu tureckú pôdu. Šanca na postup sa po debakli zmenšila
    dnes 20:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»VIDEO: Juventus doplatil na vylúčenie a horúcu tureckú pôdu. Šanca na postup sa po debakli zmenšila