VIDEO: Juventus doplatil na vylúčenie a horúcu tureckú pôdu. Šanca na postup sa po debakli zmenšila

Liga majstrov - 1. zápas šestnásťfinále
Galatasaray - Juventus 5:2 (1:2)
Góly: 48. a 75. Lang, 15. Sara, 60. Sanchez, 86. Boey - 16. a 37. Koopmeiners
ČK: 67. Cabal (Juventus) po druhej ŽK
Futbalisti tureckého Galatasarayu Istanbul zvíťazili v úvodnom dueli play off o postup do osemfinále Ligy majstrov nad Juventusom Turín 5:2, hoci po polčase prehrávali 1:2.
Dva góly domácich vsietil Holanďan Noa Lang, taliansky tím bol od 67. minúty bez vylúčeného Juana Cabala. Odveta je na programe v stredu 25. februára o 21.00 h.
Galatasaray sa ujal vedenia po štvrťhodine hry, keď zaváhanie obrany Juventusu využil Brazílčan Gabriel Sara.
„Stará dáma" však bleskovo odpovedala, autorom vyrovnávajúceho gólu bol v 16. minúte Teun Koopmeiners.
VIDEO: Druhý gól Juventusu
V 37. minúte vyšla hosťom rýchla kombinácia, Koopmeiners si vymenil loptu s Westonom McKenniem a strelou do horného rohu bránky prekonal Ugurcana Cakira.
Galatasarayu vyšiel úvod druhého polčasu a v 48. minúte vyrovnal po dorážke Lang. V 60. minúte strhol vedenie na stranu domácich Davinson Sanchez po priamom kope Saru.
V 67. minúte musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín Cabal a oslabený Juventus inkasoval ešte dvakrát.
V 75. minúte potrestal hrúbku hostí Lang a v závere sa presadil Sacha Boey.