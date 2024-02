AS Řím



Italský mančaft se v základní skupině G Evropské ligy utkal mj. i s pražskou Slavií, která na jeho úkor postoupila do jarní fáze soutěže z první příčky. Na tým z Apeninského poloostrova zůstala druhá pozice s dvoubodovým odstupem a těžší cesta do osmifinále EL, los k němu navíc nebyl moc příznivý.

V Serii A pobývá AS Řím na šestém místě, posledním pohárovém, za mančafty nad sebou moc nezaostává, jenže ani týmy pod ním nejsou daleko vzdáleny. V generálce na duel v Nizozemsku narazil před svými fanoušky na silný Inter Milán, nad kterým sice vedl o poločase 2:1, nakonec však prohrál 2:4.

V čele střelecké tabulky klubu je devítigólový Belgičan Romelu Lukaku.