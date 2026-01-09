Hodil do hráča loptu, potom ho agresívne tlačil z ihriska. Martinelli sa za svoje správanie ospravedlnil

Gabriel Martinelli dostáva žltú kartu.
Gabriel Martinelli dostáva žltú kartu. (Autor: TASR/PA via AP)
9. jan 2026 o 11:38
Nevedel o tom, že protihráč je vážne zranený.

Krídelník Gabriel Martinelli z Arsenalu Londýn sa ospravedlnil za skrat v závere štvrtkového šlágra anglickej futbalovej Premier League, v ktorom jeho tím remizoval s Liverpoolom 0:0.

Martinelli v nadstavenom čase najskôr hodil loptu do vážne zraneného Conora Bradleyho a ležiaceho hráča sa potom ešte snažil násilím vytlačiť z hracej plochy za autovú čiaru.

Bradley si krátko predtým pri snahe o odkopnutie lopty vážne poranil ľavé koleno, štadión neskôr opustil o barlách a s ortézou.

Viacerí britskí komentátori sa čudovali, že Martinelli vyviazol z incidentu bez vylúčenia, „iba“ so žltou kartou a Roy Keane, niekdajší kapitán Manchestru United, označil jeho počínanie vo vysielaní Sky Sports za „hanbu“.

Martinelli sa po zápase za svoj čin ospravedlnil s tým, že nevedel o tom, že protihráč je vážne zranený.

VIDEO: Skratové správanie Martinelliho

„S Conorom sme si písali a už som sa mu ospravedlnil. V zápale hry som naozaj netušil, že sa v tej chvíli vážne zranil.

Hlboko sa ospravedlňujem za svoju reakciu. Ešte raz prajem Conorovi všetko najlepšie a skoré uzdravenie,“ reagoval 24-ročný Brazílčan.

Na obranu Martinelliho sa po zápase postavili aj obaja tréneri. Kouč Arsenalu Mikel Arteta ho označil za „milého chlapca“, ktorý by sa Bradleyho nikdy nesnažil vytlačiť z ihriska, ak by vedel o jeho zranení.

VIDEO: Zostrih zápasu Arsenal - Liverpool

To isté povedal aj tréner Liverpoolu Arne Slot: „Nemôžete očakávať, že Martinelli bude mať v 94. minúte jasnú hlavu.

Som si stopercentne istý, že keby vedel, o aké zranenie ide, nikdy by to neurobil. Obávam sa, že u Bradleyho pôjde o najhorší scenár. Budeme musieť počkať na výsledky vyšetrení, aby sme sa dozvedeli, či je to až také zlé.“

    dnes 11:28
