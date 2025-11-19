ONLINE: FTC Fiľakovo - AS Trenčín dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

PÚCHOV. Futbalisti FTC Fiľakovo - AS Trenčín dnes hrajú osemfinálový zápas Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FTC Fiľakovo - AS Trenčín (Slovnaft Cup 2025/2026, osemfinále, streda, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2025/2026
19.11.2025 o 13:00
FTC Fiľakovo
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Glova – Poláček, Jekkel..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu osemfinále Slovnaft Cupu medzi Fiľakovom a Trenčínom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.