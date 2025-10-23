Liverpool prerušil čiernu sériu prehier. Konečne som prispel k víťazstvu aj ja, hovoril Wirtz

FRANKFURT. Anglický futbalový klub FC Liverpool impozantne prerušil sériu štyroch prehier.
Úradujúci šampión Premier League totiž v Lige majstrov zvíťazil na trávniku nemeckého Eintrachtu Frankfurt dominantne 5:1.
Vyrovnávajúci gól na 1:1 strelil Hugo Ekitiké, ktorý predtým pôsobil vo Frankfurte.
Ďalšie góly hostí ešte v prvom polčase pridali Virgil van Dijk a Ibrahima Konaté, po zmene strán zvýšil na 4:1 Cody Gakpo a skóre pečatil Dominik Szoboszlai. Pri posledných dvoch góloch asistoval Florian Wirtz.
Pritom FC Liverpool vstupoval do stredajšieho zápasu s najhoršou sériou prehier za 73 rokov, ktorá sa spájala so sezónou 1953/1954 a zostupom z najvyššej súťaže.
"Sme FC Liverpool a ak vyhráme futbalový zápas, nebudeme oslavovať do zajtra. Som však rád, že sme konečne dokázali vyhrať,“ povedal tréner Arne Slot pre DAZN.
VIDEO: Zostrih zápasu Frankfurt - Liverpool
Holanďan posadil na lavičku nevýrazného Mohameda Salaha a Liverpool inkasoval prvý gól piaty zápas po sebe, keď Rasmus Kristensen skóroval z protiútoku.
"The Reds" sa však čoskoro rozbehli a strelili tri góly do 10 minút a po prvom polčase viedli 3:1.
Wirtz, ktorý od svojho príchodu na Anfield za veľké peniaze nestrelil ani neprihral na gól v Premier League ani v Lige majstrov, v druhom polčase poslal gólové prihrávky Gakpovi a Szoboszlaiovi a predčasne bolo po zápase.
"Vieme, akú kvalitu máme v tíme – všetko sú to hráči svetovej triedy. Nezačali sme dobre, ale dali sme sa dokopy a otočili sme zápas.
Čo sa mňa týka, viem, že môžem urobiť oveľa viac. Som spokojný s tým, že sme vyhrali a že som k tomu konečne prispel aj ja," skonštatoval Wirtz.
Hugo Ekitiké sa pri svojom góle ospravedlnil fanúšikom Frankfurtu. "Musel som skórovať. Nemohol som sa tváriť, že nechcem. Bol to skvelý pocit a niečo špeciálne sa vrátiť do Frankfurtu," uviedol Ekitiké.
"Liverpool nemal veľa vyložených šancí, pretože sme celkovo hrali dobre v obrane. Napriek tomu nás nakoniec stáli zápas dve štandardné situácie.
Ak chcete zo zápasu na tejto úrovni niečo vyťažiť, musíte byť v týchto fázach plne sústredení," zhodnotil tréner Frankfurtu Dino Toppmöller na webe UEFA.
FC Liverpool je v tabuľke Ligy majstrov po treťom kole desiaty so 6 bodmi, kým Frankfurtu patrí v konkurencii 36 tímov 22. priečka s 3 bodmi.