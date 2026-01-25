Greif sa prizeral koncertu mladej hviezdy Realu Madrid. V drese Lyonu strelila hetrik

Futbalisti OGC Nice ukončili vo francúzskej Ligue 1 osemzápasovú sériu bez víťazstva.
Prvý trojbodový zápis od konca októbra dosiahli v nedeľnom zápase 19. kola na pôde Nantes, kde vyhrali 4:1. O dva góly sa v drese hostí postaral Francúz Mohamed-Ali Cho.
Slovenský brankár Dominik Greif síce dvakrát inkasoval, no jeho Lyon napriek tomu vyhral na pôde FC Metz 5:2.
Hostia strelili štyri góly ešte v prvom polčase a Brazílčan Endrick na hosťovaní z Realu Madrid sa blysol hetrikom.
V neúplnej tabuľke patrí Lyonu po štvrtej výhre za sebou 4. miesto. Siedme Toulouse vyhralo nad Brest 2:0. Slovenský stredopoliar Mario Sauer sledoval celý zápas z lavičky náhradníkov.
Ligue 1 - 19. kolo:
Stade Brest - FC Toulouse 0:2 (0:2)
Góly: 27. Demba, 43. Gboho
/M. Sauer (Toulouse) bol na lavičke náhradníkov/
FC Metz - Olympique Lyon 2:5 (1:4)
Góly: 34. Kouao, 64. Diallo - 11., 45+1. a 87. Endrick (tretí z 11 m), 16. Kluivert, 32. Morton
/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/
FC Paríž - SCO Angers 0:0
FC Nantes - OGC Nice 1:4 (1:3)
Góly: 45+2. Mostafa Mohamed - 16. a 29. Cho, 40. Diop, 90+3. Louchet