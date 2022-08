Tréner PSG zažil úspešný debut. Vyjadril sa aj k zraneniu Mbappého

Na ihrisku sa neobjavil 23-ročný kanonier Kylian Mbappé, ktorý má drobné zranenie a budúci víkend by už v zostave nemal chýbať.

"Kylian je základným kameňom tímu, nebude zložité zapojiť ho do systému. Ak by sme dnes hrali duel Ligy majstrov, nastúpil by. Proti Montpellieru by sme ho už mali mať k dispozícii," informoval francúzsky kouč.