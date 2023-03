Prvá časť ligy vrcholí. Bude musieť Banská Bystrica vyhrať o sedem gólov? (matematika)

BRATISLAVA. Na dve voľné miesta má zálusk trojica tímov. O všetkom sa rozhodne počas najbližšieho víkendu. Bude to dráma do posledných sekúnd záverečného kola?

Vtedy by mali všetci na konte 31 bodov a k slovu by sa dostala minitabuľka troch tímov. V nej by na tom bola najlepšie Žilina s deviatimi bodmi, Ružomberok a Banská Bystrica by ich mali štyri.

Najzamotanejšia situácia by nastala v prípade, ak by všetky tri tímy mali na konte zhodný počet bodov. K takému niečomu dôjde, ak Ružomberok v poslednom kole remizuje a Žilina s Banskou Bystricou vyhrajú.

K slovu by sa dostalo ďalšie kritérium podľa súťažného poriadku, ktorým je gólový rozdiel zo vzájomných stretnutí. Ani tu by sa to ale nerozhodlo. Skóre Ružomberka (4:7) i Banskej Bystrice (6:9) predstavuje rovnaký rozdiel, a to -3.

Tretím kritériom v poradí je gólový rozdiel zo všetkých stretnutí. Tu má navrch Ružomberok so skóre 24:21 (+3). Aktuálne skóre v prípade Banskej Bystrice je 32:36.

Jej hráči by museli zdolať Skalicu minimálne o sedem gólov, aby predstihli Liptákov. Ak by zvíťazili presne o sedem gólov, rozhodovalo by kritérium č. 4, ktorým je vyšší počet strelených gólov vo všetkých stretnutiach.

Tabuľka Fortuna ligy