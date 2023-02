Šéf Liptákov: Výpoveď trénerovi esemeskou? Denne posielam stovky správ

„Nerobil by som z toho satiru. V situácii, v akej sa nachádzame, to považujem za normálne,“ tvrdí prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš MILAN MIKUŠIAK .

Tréner Marek Fabuľa viedol Liptovský Mikuláš len v troch ligových zápasoch, rozlúčili ste sa s ním expresne rýchlo. Prečo?

Nie je to až taký expresne krátky čas. Zmluva bola podpísaná 21. novembra a odohrali sme aj viacero prípravných stretnutí. Už v nich nám to nefungovalo, ale stále sme sa nádejali, že sa to zlepší. Boli sme na sústredení v Turecku, kde výsledky boli takisto premenlivé. Potom sa začala liga, v ktorej sme mali v pláne bodovať. Nielen ja, ale všetci.

Tréner nás informoval, že mužstvo máme pomerne dobré a postavenie v tabuľke by sme si mohli zlepšiť. Avšak realita je taká, že po troch zápasoch máme nula bodov. Ani by tak nešlo o to, že prehrávame, ak by mužstvo aspoň bojovalo, alebo hralo ako predtým, že nastrelíme žrde a vypracujeme si šance.