Prekvapenie v Slovnaft Cupe. Dedina vyradila bývalú baštu a čaká ju tím z Niké ligy

„Znamená to pre nás nesmierne veľa, vyhrať nad 22-tisícovým mestom. Aj emócie po záverečnom hvizde preto boli veľké. Je to pre nás obrovský úspech,“ teší sa predseda účastníka šiestej ligy Peter Kotras.

Dubnica hrá aktuálne v štvrtej najvyššej súťaži. Bola preto veľkým favoritom. Jej zaváhanie je prekvapením.

„Súper nás tlačil, mladí hráči mali prevahu. My sme si to však skúsene uhrali a penalty, to už je lotéria.

Sme radi, že sa na nás usmialo šťastie a ideme ďalej. Pretože minulý rok sme vypadli hneď v prvom kole,“ dodal.

Odhodlanie im nebude chýbať

Hostia dohrávali od 62. minúty bez vylúčeného Erika Jambricha. Domácemu outsiderovi z 2-tisícovej obce to zahralo do karát.