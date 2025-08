ONLINE: FK Kajrat Almaty - ŠK Slovan Bratislava dnes Liga majstrov LIVE (3. predkolo)

Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 3. predkola v rámci kvalifikácie do UEFA Ligy majstrov medzi FC Kajrat Almaty a ŠK Slovan Bratislava.



Kazašský Kajrat sa do tretieho predkola prebojoval cez slovinskú Ľubľanu po výsledkoch 1:1 a 2:0 na domácej pôde, kde sa zároveň postarali o obrat aj v nasledujúcom kole. S fínskym KuPS síce prehrávali po prvom zápase 0:2, v odvete ale zvíťazili výsledkom 3:0, ktorý im napokon zabezpečil postup do ďalšieho kola. Majster kazašskej ligy sa aj v súčasnosti nachádza na líderskej pozícii v domácej súťaži, keď si po 19-tich kolách pripísal na svoje konto 43 bodov so skóre 39:14.



Bratislavský Slovan má za sebou viac-menej bezproblémový postup cez Zrinjski Mostar, keď o osude dvojzápasu rozhodol už v úvodnom domácom vystúpení (4:0). Na súperovom ihrisku dokráčali "belasí" k remíze 2:2, keď sa dvoma gólmi prezentoval útočník Dávid Strelec. Mužstvo vedené Vladimírom Weissom zvládlo cez víkend súboj s Podbrezovou v rámci slovenskej súťaže, keď uspeli na domácom trávniku 4:1.



Ak by sme sa pozreli na vzájomné zápasy týchto dvoch tímov, pôjde vôbec o historicky prvú vzájomnú konfrontáciu.