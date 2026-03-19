Prekonal Yamala. Bayern nasadil v Lige majstrov najmladšieho hráča v histórii klubu

Filip Pavič v zápase proti Atalante Bergamo.
Filip Pavič v zápase proti Atalante Bergamo. (Autor: TASR/dpa via AP)
TASR|19. mar 2026 o 10:10
Je prvým hráčom, ktorý v súťaži nastúpil s dátumom narodenia v roku 2010.

Nemecký futbalista Filip Pavič sa vo veku 16 rokov a 58 dní stal najmladším hráčom Bayernu Mníchov v Lige majstrov a tretím najmladším v histórii súťaže.

Mládežnícky reprezentant Nemecka s ročníkom narodenia 2010 nastúpil v odvete osemfinále proti Atalante z lavičky na približne 20 minút.

Nemecký gigant vyhral 4:1 a celkové skóre dvojzápasu tak navýšil na 10:2. Stredný obranca s chorvátskymi koreňmi sa dostal na ihrisko už keď jeho tím viedol štvorgólovým rozdielom. Pomohol mu aj jednoznačný výsledok stretnutia v Taliansku.

Pavič síce nie je úplne najmladším, no je prvým hráčom, ktorý v súťaži nastúpil s dátumom narodenia v roku 2010.

VIDEO: Zostrih zápasu Bayern - Atalanta

V stredajšom zápase neprekonal doterajší rekord vtedy 15-ročného Maxa Dowmana z Arsenalu, ten debutoval v novembri na pôde Slavie Praha.

Dowman sa pritom narodil 31. decembra 2009 a počas uplynulého víkendu vytvoril rekord ako najmladší strelec v Premier League.

Mladší ako Pavič bol počas svojej premiéry v LM aj Youssoufa Moukoko v drese Borussie Dortmund. Krídelník Lamine Yamal sa v štatistike posunul na 4. miesto (16 rokov a 86 dní).

    Filip Pavič v zápase proti Atalante Bergamo.
    Filip Pavič v zápase proti Atalante Bergamo.
    Prekonal Yamala. Bayern nasadil v Lige majstrov najmladšieho hráča v histórii klubu
