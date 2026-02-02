Slovenský záložník opúšťa Slovan Bratislava. Bude hosťovať v Košiciach, hneď urobil dojem

Filip Lichý.
Filip Lichý. (Autor: Facebook/FC Košice)
TASR|2. feb 2026 o 17:37
V tomto ročníku najvyššej slovenskej súťaže zaznamenal osem ligových štartov.

Slovenský futbalista Filip Lichý strávi jarnú časť prebiehajúcej sezóny Niké ligy na hosťovaní v FC Košice.

Dvadsaťpäťročný stredopoliar zamieril na východ Slovenska zo Slovana Bratislava, v ktorom pôsobí od roku 2017.

Lichý už má za sebou hosťovania v MFK Ružomberok a v predošlej sezóne si zahral za Duklu Praha.

V tomto ročníku najvyššej slovenskej súťaže zaznamenal osem ligových štartov, trikrát zasiahol do hry v Slovnaft Cupe a šesť duelov pridal v nižšej MONACObet lige za B-tím „belasých“.

Urobil dojem

„Už od prvého rozhovoru na mňa urobil veľký dojem svojou profesionalitou a odhodlaním neustále sa zlepšovať ako hráč.

Verím, že Filip je futbalista, ktorý ešte nedosiahol svoj plný potenciál, a že má pred sebou ďalší výkonnostný progres, čo môže byť prínosom nielen pre náš klub, ale aj pre neho samotného,“ uviedol športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.

Lichý má na konte 51 štartov v najvyššej súťaži, z toho 13 v drese Ružomberka. „Košice o mňa prejavil záujem už v nedávnej minulosti a keďže sa teraz v zime ozvali znovu, prebehli rokovania, výsledkom ktorých je moje hosťovanie.

Ešte predtým som telefonoval so športovým riaditeľom aj trénerom Petrom Černákom. Cítil som ich úprimný záujem a aj preto som sa rozhodol prijať túto ponuku. Aj keď sme sa dohodli na poslednú chvíľu, som rád a teším sa, že budem hrávať za FC Košice,“ povedal Lichý pre web Košičanov.

Kmotrík: Umožnili sme mu získať priestor

Pozitívne vníma dohodu aj vedenie Slovana Bratislava. „Filipovi Lichému sme umožnili získať väčší herný priestor. Ako nášmu odchovancovi sme mu chceli vyjsť v ústrety v túžbe častejšie hrávať a rozvíjať svoj potenciál.

Hosťovanie v Košiciach vnímame ako dobré riešenie pre všetky zúčastnené strany. Filipovi budeme držať palce, veríme, že zažije vydarenú jarnú časť sezóny,“ povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

