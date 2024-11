Sú najlepší na ihriskách súperov. Mám inteligentných hráčov, chválil svoj tím tréner

Tri body si však napokon odniesli hostia, ktorí hrali takmer hodinu o jedného menej, no zvíťazili 2:1 .

FIĽAKOVO. V šlágri 14. kola III. ligy Východ privítal tretí FTC Fiľakovo druhý tím súťaže MFK Vranov nad Topľou . V prípade výhry by sa domáci bodovo dotiahli na svojho súpera.

Domáci tentoraz nastúpili bez posíl z Banskej Bystrice, no aj proti Vranovu začali aktívne, v úvodnej štvrťhodinke mali viac z hry, hoci po brejku mali prvú vážnejšiu šancu hostia. Vtedy po centri z ľavej strany Tomáš Vaľovčin ešte hlavou minul bránu, no v 25. minúte po ďalšom dobrom protiútoku sa pekne uvoľnil a umiestnil loptu do siete a Vranov vyhrával.

„Od začiatku som cítil, že to nebude náš zápas. Vyzerali sme unavene, nevedeli sme dobre spracovať lopty. Žiaľ, moje predtuchy sa potvrdili,“ povzdychol si tréner Fiľakova Ivan Ádám.

„Vedeli sme, že Vranov bude čakať v bloku na brejky a jeden im aj vyšiel. Nám naopak nič nevychádzalo. V takej zlej forme som ešte nikdy svoje mužstvo nevidel,“ doplnil domáci kouč.