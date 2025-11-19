Trenčín odpor treťoligistu nepocítil. Po suverénnej výhre postúpil do štvrťfinále

Slovnaft Cup - osemfinále
Fiľakovo - Trenčín 0:5 (0:1)
Góly: 30. Sabljič, 59. Mathurin, 79. Kasana, 85. a 89. Doesburg
FIĽAKOVO. Futbalisti AS Trenčín splnili úlohu favorita a postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
V stredajšom osemfinálovom stretnutí zdolali treťoligové FTC Fiľakovo na jeho pôde 5:0.
Program osemfinále Slovnaft Cupu
01.01. 01:00
15.11. 13:00
FC Spartak Trnava
vs.
ŠK Slovan Bratislava futbal
18.11. 13:00
FC Nitra
2 - 3
FK Železiarne Podbrezová
FC Nitra (Nitra) | Nitra
19.11. 13:00
MŠK Púchov
1 - 2
FC TATRAN Prešov
Mestský štadión Púchov (Púchov) | Púchov
25.11. 15:30
FTC Fiľakovo
0 - 5
AS Trenčín
Štadión FTC Fiľakovo (Fiľakovo) | Fiľakovo
26.11. 16:00
MŠK Žilina
vs.
MFK Skalica
MŠK Žilina (Žilina) | Žilina
03.12. 17:30
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
vs.
KFC Komárno futbal
Štadión Okoličné (Liptovský Mikuláš) | Liptovský Mikuláš
10.12. 15:00
FK DAC 1904 Dunajská Streda
vs.
MFK Zemplín Michalovce
MOL Aréna (Dunajská Streda) | Dunajská Streda
MFK Ružomberok
vs.
FC KOŠICE
MFK Ružomberok (Ružomberok) | Ružomberok