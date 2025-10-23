Počasie komplikuje zápasy v Európe. Okrem Slovana sa posun dotkne aj ďalšieho Slováka

V drese Feyenoordu Leo Sauer (vpravo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Cujoši Watanabe (uprostred). (Autor: TASR)
TASR|23. okt 2025 o 08:20
Zápas Európskej ligy bol preložený už na 16.30 h.

ROTTERDAM. Európska futbalový únia (UEFA) posunula štvrtkový zápas Európskej ligy medzi Feyenoordom Rotterdam a Panathinaikosom Atény na skorší čas.

Stretnutie sa začne o 16.30 h namiesto pôvodne plánovaného času 18.45.

UEFA pristúpila k zmenám v spolupráci s lokálnymi autoritami v dôsledku nepriaznivého počasia. Za domácich by mal nastúpiť aj 19-ročný slovenský útočník Leo Sauer.

Okrem jeho tímu sa počasie dotklo aj AZ Alkmaar, ktorý privíta Slovan Bratislava v rámci Konferenčnej ligy o 18.45 namiesto 21.00.

O zmenách informovala UEFA na svojom webe uefa.com.

