Glasgow Rangers Hosté zvládli ligovou fázi o poznání lépe, na konci rozhodovalo také skóre, jenže o tom jestli skotský gigant půjde rovnou do osmifinále, nebo bude hrát zápas už v 1/16. Nakonec Glasgow skončilo na poslední pozici, která zajišťuje postup až do osmifinále EL, tedy na osmé pozici. Za nimi skončili s osmi body Bodo/Glimt, Anderlecht a FCSB, všechny tyto celky měli totiž horší skóre. Skotský celek se tedy vyhnul 1/16 a mohl pošetřit síly. Hosté se v nejvyšší skotské soutěži nachází na druhé pozici a na rozjetý Celtic ztrácí propastných šestnáct bodů. Devátého února se Rangers nepodařilo postoupit v dál v domácím poháru přes druholigový Queen's Park a pohár opustilo už v osmifinále. Napraví si hosté chuť v evropském poháru a zvládnou těžký duel na horké půdě Fenerbahçe?

