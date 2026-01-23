Dominantný Škriniar bol všade. Radím ho medzi piatich najlepších na svete, tvrdí expert

„Predať Milana Škriniara? V žiadnom prípade ho nepustím," vypustil z úst pred niekoľkými dňami tréner Fenerbahce Domenico Tedesco.
Prečo si služby Slováka tak vysoko cení? „Je pre mňa kľúčový muž na ihrisku aj mimo neho. Je to dobrý človek a špičkový hráč," vysvetlil.
Podľa talianskych médií sa o Škriniara opät zaujímajú popredné kluby zo Serie A. Najväčší interes údajne prejavuje milánske AC.
Nie je však isté, či ide o pravdivé informácie. Agent Milana Škriniara sa pre Sportnet k tejto veci nechcel vyjadriť.
Škriniar ukázal extratriedu, chvália ho experti
„Je futbalista, chce sa posúvať, no Fenerbahce mu svedčí," tvrdil v televíznom štúdiu JOJ Šport pred zápasom Fenerbahce - Aston Villa futbalový expert a bývalý slovenský brankár Andrej Pernecký.
Turecký klub v tomto stretnutí prehral najtesnejším rozdielom (0:1) po presnom zásahu Jadona Sancha. Napriek prehre Fenerbahce bol Milan Škriniar najlepšie hodnoteným hráčom stretnutia podľa viacerých špecializovaných portálov.
„Bol všade a bol dominantný. Nechválime ho len tak, pretože je Slovák. Za dnešný výkon si zaslúži absolutórium," priznal Pernecký.
„Ukázal svoju extratriedu," doplnil ho pre JOJ Šport Pavol Farkaš, bývalý slovenský reprezentant, súčasný asistent trénera Skalice a pravá ruka Francesca Calzonu v národnom tíme.
Prečo je Milan Škriniar terčom chvály napriek prehre?
Najvyužívanejší v klube
V zápase s Aston Villou vyhral slovenský reprezentant päť zo siedmich súbojov o loptu. Mal ďalšie tri úspešné obranné zákroky a do bezpečia odvrátil celkovo štrnásť lôpt.
V tomto ročníku je najvyužívanejším zverencom kouča Domenica Tedesca. Odohral už takmer 2800 minút, pričom v každom z 31 odohraných zápasov nastúpil v základnej zostave s kapitánskou páskou na ruke.
Škriniar je pilier v obrane tureckého klubu, čo dokazuje famózna, takmer 70-percentná úspešnosť v súbojoch o loptu.
„Je líder a správny kapitán. Začína sa rozprávať o tom, či si ho dokáže vôbec Fenerbahce udržať. Je to Miňo, ktorý je v súčasnosti na takej úrovni, na akej odchádzal z Interu. Vo svojej kariére sa ešte môže posunúť vyššie," tvrdí Farkaš.
Patrí medzi najlepších stopérov sveta
Zatiaľ čo v Paríži St. Germain skúsenému Slovákovi v minulosti ublížila výmena hlavného trénera, keď v momente Škriniarovho podpisu zmluvy viedol tím Christophe Galtier a nie Luis Enrique, v Turecku si za posledný rok udržal miesto lídra tímu aj pod dvoma rozdielnymi trénermi.
„Vo Fenerbahce vyrástol pri Josém Mourinhovi. No aj po príchode Tedesca si Škriniar udržal svoj status," zdôraznil Pernecký.
Škriniar rozdá v priemere na zápas 65 presných prihrávok. Najviac v celom Turecku. Štatistika, v ktorej vynikal vo francúzskej i talianskej lige.
„Je stavebný kameň celého Fenerbahce," opísal ho Pavol Farkaš a dodal: „Dovolím si tvrdiť, že by som ho momentálne zaradil medzi piatich najlepších stopérov na svete."
Ukázal, že vie hrať proti elite
Fenerbahce prednedávnom triumfoval v Tureckom superpohári nad istanbulským rivalom Galatasaray. Škriniar získal už trinástu klubovú trofej v kariére.
„Táto trofej patri fanúšikom, ktorí nás naplno podporujú. Bojujeme ešte o tri trofeje. Chceme ich získať," vyhlásil slovenský reprezentant po finále Tureckého superpohára.
V Istanbule má Škriniar platnú zmluvu do leta 2029.
Slová Dominica Tedesca mu zdvíhajú cenovku, pričom proti Aston Ville, tímu, ktorému patrí v súčasnosti tretie miesto v anglickej Premier League, ukázal, že si poradí aj s najvyššou úrovňou futbalu.