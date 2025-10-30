V Lyone zavládla frustrácia a hnev. Musíme niečo zmeniť a rýchlo, vyzýva Greif

PARÍŽ. Futbalisti Lyonu majú za sebou frustrujúci večer. V stredajšom stretnutí 10. kola Ligue 1 viedli na trávniku nováčika FC Paríž po hodine hry 3:0, no napokon získali iba bod po remíze 3:3.
Mrzieť ich to môže o to viac, že prišli o možnosť bodovo sa dotiahnuť na lídra tabuľky, keďže Paríž St. Germain taktiež zaváhal, na pôde Lorientu iba remizoval 1:1.
Lyončania mali pritom dobrý vstup do zápasu, už v 5. minúte dlhý odkop Dominika Greifa prepadol za obrannú líniu domácich a Corentin Tolisso v samostatnom nájazde nezaváhal.
Slovenský gólman si tak pripísal asistenciu. V úvodnej štvrťhodine druhého polčasu sa dvakrát presadil český stredopoliar Pavel Šulc a nič nenasvedčovalo dráme, ani keď následne uvidel brazílsky obranca Lyonu Abner červenú kartu.
Nováčik súťaže využil presilovku na jeden gól a následne sa počet hráčov na trávniku vyrovnal, druhú žltú dostal v drese Parížanov Thibault De Smet.
VIDEO: Zostrih zápasu Paríž - Lyon
Hru desať na desať však zvládli lepšie hráči FC Paríž. V 77. minúte znížil Ilan Kebbal na 2:3 a vyrovnanie zariadil v 84. minúte Vincent Marchetti dve minúty po svojom príchode na ihrisko.
Greif cítil po stretnutí sklamanie, pri ani jednom góle Parížanov však nemohol urobiť oveľa viac. Ako prvý ho prestrelil Adama Camara exportným volejom do vinkla, Kebbal prekonal preplnenú šestnástku presnou strelou k žrdi a Marchettimu pomohol teč, ktorý nasmeroval loptu do horného rohu brány kam už Greif nedosiahol.
„Čo k tomu povedať? Nedotkol som sa lopty a potom sme inkasovali tri góly. Prečo si nevieme udržať náskok 3:0? Neviem. Musíme niečo zmeniť a rýchlo. Samozrejme, cítime frustráciu a hnev. Nie je normálne stratiť body takýmto spôsobom,“ citoval nahnevaného slovenského gólmana portál OneFootball.
S ťažkosťami duel hodnotil Jorge Maciel, ktorý je v pozícii dočasného kouča tímu za suspendovaného Paula Fonsecu.
„Takýto je futbal, prešli sme si v jednom zápase všetkými možnými emóciami. Veľká škoda. To ťažké sme vykonali, viedli sme 3:0, no potom sa nám duel rozpadol. Nič nešlo podľa našich predstáv, diali sa až nelogické veci, náhodné.
Musíme si to celé zanalyzovať a zamyslieť sa. Prepásli sme príležitosť dostať sa na prvé miesto v tabuľke. Takýto zápas sme mali dotiahnuť do konca,“ povzdychol si portugalský kouč, ktorý sa však snažil hľadať aj pozitíva.
„Keby nám pred sezónou povedali, že budeme po 10. kole v tabuľke v takejto pozícii, brali by sme to. Musíme sa poučiť a ísť ďalej. Parížania urobili správne zmeny v zostave a zaslúžia si uznanie.“
Francúzska najvyššia súťaž je zatiaľ nečakane vyrovnaná. Suverén uplynulých sezón Paríž St. Germain má na čele náskok jediného bodu pred druhým Monakom. O ďalší bod späť je hneď štvorica mužstiev, vrátane piateho Lyonu.