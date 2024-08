Niarchos sa prezúval, zabudli na neho, Medved opäť dvojgólový. Košice oslavujú prvú výhru

Prezúval si za čiarou kopačky a keď ho rozhodcovia pustili do hry, hostia naňho úplne zabudli a grécky útočník svoje dlhé sólo využil na uzavretie skóre na konečných 3:0 .

Definitívny klinec do rakvy bezzubej Podbrezovej zasadil Giannis Niarchos.

V prvom polčase sme na 99 percent splnili to, čo sme na ihrisku chceli robiť a čo sme si povedali v kabíne.

Nebol ďaleko ani od hetriku, najmä v závere zápasu, keď sa viackrát spolu so spoluhráčmi rútil do prečíslenia, ale lopta si ho už nenašla. Ako priznal, chcelo to viac pokoja pri riešení týchto situácií.

„Jasné, že som mal chuť aj na hetrik. Ale teším sa z toho, čo sme dnes ukázali a teším sa aj zo seba, hoci to stále môže byť aj lepšie,“ dodal aktuálne najlepší strelec ligy.

"Spokojný budem, keď ním budem aj na konci sezóny. Stále je predo mnou aj pred mužstvom veľa práce, ale keď budeme takto pokračovať, môžeme byť úspešní,“ dodal.

VIDEO: Góly FC Košice