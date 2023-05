Bašta z východu sa vráti do ligy, tromfy prebrali Košice. Spečatia už postup?

KOŠICE/PREŠOV. Isté je to už v predstihu. Minimálne jedna z tradičných východoslovenských futbalových bášt sa vráti do najvyššej súťaže. Ktorá to ale bude?

Košice vedú tabuľku o jeden bod pred Prešovom. Ak doma zdolajú Myjavu a Prešov prehrá v Dolnom Kubíne, získajú na čele nedostižný štvorbodový náskok.

Ak by Prešovčania remizovali, ich súper by zrejme ešte šampanským nestriekal, ale postup by mal na 99,9 percent istý. Išlo by už len o extrémne krkolomnú teóriu.