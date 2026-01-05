Košičania sú nastavení na záchranu, chcú nadviazať na záver jesene

Dvadsať jeden hráčov zo súpisky A-mužstva spolu s odchovancami akadémie sa hlásilo na prvom tréningu FC Košice v rámci zimnej prípravy.
Chýbali zranení a chorí hráči, ale aj brankár Kevin Dambrowski, ktorý v posledných kolách jesennej časti pomohol Košičanom k tomu, aby nezimovali na poslednej priečke tabuľky Niké ligy.
Príprava mužstva bude prebiehať v domácich podmienkach, ale zahŕňa aj niekoľkodňové sústredenie v Maďarsku.
Klub ešte v decembri ustanovil za hlavného trénera Petra Černáka, ktorý dočasne aj so svojimi asistentmi Petrom Šiínglárom, Jaroslavom Kolbasom a Jakubom Kovalíkom viedol mužstvo po dvoch trénerských výmenách v závere jesennej časti a podarilo sa mu odlepiť mužstvo z úplného dna tabuľky k zimovaniu na predposlednom mieste.
„Určite je to pre nás výzva. Bol to taký náš krátkodobý cieľ, dostať sa čo najrýchlejšie z toho posledného miesta.
Chalani ukázali dobrý prístup a postoj k tomu, uvedomili si, v akej sme situácii a robili všetko preto, aby sme sa z toho čo najrýchlejšie dostali.
Ale je to len nejaký čiastkový cieľ a v ďalšej časti nás čaká ďalší, aby sme sa dostali ešte minimálne o jednu pozíciu vyššie a zachránili sa v lige,“ dodáva Černák.
Tri, štyri posily
Pred novinármi boli tréner aj športový riaditeľ Terry Westley v otázke príchodov a odchodov z mužstva zdržanliví.
„Víziu máme. Už na konci jesene, sme si vytipovali a zadefinovali, čo by sme a na ktorých postoch chceli posilniť. Možno do konca týždňa to bude všetko jasné a potom s tým môžeme vyjsť aj von.
Nechcel by som to naozaj nejako špecifikovať, ale 3 alebo 4 vstupy do mužstva by boli veľmi fajn. Samozrejme k tomu budú nasledovať aj posuny smerom von. Je to normálne, je to pochopiteľné vo futbale,“ povedal tréner Černák.
Podľa športového riaditeľa Terryho Westleyho bolo dôležité, že si klub zabezpečil služby hlavného trénera a jeho tímu.
„Aktívne hľadáme nových hráčov. Máme však aj vynikajúcu akadémiu a musíme sa starať o našich domácich hráčov. Musíme nájsť priestor aj pre nich.
Takže je tu rovnováha, máme veľký káder a určite budú aj nejaké odchody. V každom prípade neprinesieme hráčov len preto, aby boli súčasťou kádra. Každý hráč, ktorého teraz privedieme do tímu, musí priniesť kvalitu, ktorá ho hneď posunie do základnej zostavy,“ doplnil Westley.
VIDEO: P. Černák a J. Krivák k zimnej príprave futbalistov FC Košice
Prioritou Dabrowski
Jedným z posledných hráčov, ktorý sa pripojil k tímu v zimnej príprave, bol brankár Kevin Dabrowski. S klubom podpísal v novembri zmluvu do konca januára a podľa športového riaditeľa Westleyho je jednou z priorít, aby zostal v Košiciach.
„Keď sem prišiel, videli sme, že má kvalitu a charakter. Charakter, ktorý ukázal nielen na ihrisku, ale aj v šatni.
A čo je tiež veľmi dôležité, je to, že má schopnosť učiť a pomáhať mladému Filipovi Kalaninovi ďalej sa rozvíjať a napredovať,“ zdôraznil Westley poukazujúc na 16-ročného odchovanca Filipa Kalanina, ktorý odchytal v áčku niekoľko zápasov v pohári aj v lige a patrí medzi najväčšie talenty slovenského futbalu.
Hoci o odchodoch z tímu oficiálne pred novinármi ani tréner ani športový riaditeľ nehovorili, napokon na oficiálnom webe klubu zverejnili niektoré mená, s ktorými sa už v Košiciach nepočíta.
„Zatiaľ jedinou potvrdenou zmenou je ukončenie spolupráce s rakúskym krídelníkom Mariom Pejazicom, s ktorým sa klub dohodol na rozviazaní kontraktu k 31.12.2025.
Nový klub si tiež môže hľadať Adam Goljan a stopér Dominik Veselý zamieri na hosťovanie do treťoligovej Lokomotívy Košice,“ uvádza sa na klubovom webe.
Nadviazať na záver jesene
Prípravu absolvujú Košičania v domácich podmienkach. Na úvod im teplomer ukazoval niekoľko stupňov pod nulou, čo kapitán Ján Kriívák vtipne okomentoval v súvislosti s domácim miláčikom, kocúrom.
„No vonku je veľká zima, ja som dnes kocúra zavrel do garáže, lebo mi ho bolo ľúto a my ideme vonku behať. Ale v pohode, sme zvyknutí.
Bude trošku zima, my to vybeháme a o 5 dní hráme prvý zápas, takže sa musíme pripraviť tak, aby sa nikto nezranil,“ rozhovoril sa Krivák.
Počas prípravy by mali Košičania odohrať minimálne štyri prípravné zápasy zväčša so súpermi z Maďarska, generálkou bude duel proti druholigovej Slávii TU Košice.
Okrem domácich podmienok čaká hráčov predposledného tímu Niké ligy aj niekoľkodňové sústredenie v Maďarsku.
Na ňom by už mali zapracovávať do tímu aj nové posily. Podľa Kriváka bude dôležité v posledných štyroch kolách základnej časti ligy nadviazať na dobrý záver jesene a nazbierať čo najviac bodov pred bojmi o záchranu v skupine o 7. – 12. miesto.
Zápas jari hneď v úvode
Jarnú časť ligy odštartujú Košičania na začiatku februára domácim zápasom proti Skalici, ktorú v úplnom finiši jesennej časti vytlačili na posledné miesto tabuľky.
„To bude veľmi, veľmi kľúčový zápas. A potom v tých ďalších troch bude každý bod dobrý. Pôjdeme zápas od zápasu a uvidíme, ako to bude,“ myslí si útočník a najlepší strelec tímu Roman Čerepkai.
„Rok sme zakončili veľmi dobre a verím, že v tom budeme pokračovať aj ďalej,“ doplnil Krivák.
Podľa trénera Černáka je prvoradým cieľom záchrana. „Verím tomu, že chalani majú kvalitu na to, aby sme sa z pásma ohrozenia dostali čo najskôr.
Štyri ostávajúce zápasy dlhodobej časti budeme chcieť využiť na to, aby sme si vypracovali čo najlepšiu pozíciu do nadstavbovej časti. Verím, že sa nám to podarí a získame čo najviac bodov,“ zdôraznil tréner Černák.