Tím prešiel zmenami, na skúške je niekoľko legionárov. Košičania začínajú prípravu

KOŠICE. Futbalisti FC Košice odštartovali spoločnú prípravu na sezónu 2025/2026 s viacerými novými tvárami.

Vedenie klubu pracuje aj na ďalších pohyboch v kádri s cieľom vytvoriť tím, ktorý bude silnejší než v predošlom ročníku.

Mužstvo trénera Romana Skuhravého nemá v úvode prípravy k dispozícii domácu Košickú futbalovú arénu, ktorá je dejiskom ME hráčov do 21 rokov, no klub sa situácii prispôsobil a našiel vhodné podmienky v košickej Loto aréne (NTC) a na ihrisku v Malej Ide.