ONLINE: FC Košice - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

KOŠICE. Futbalisti FC Košice a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: FC Košice - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
FC Košice
Domáci futbalisti sa v tejto sezóne mimoriadne trápia. Hlavného trénera Romana Skuhravého nahradil český motivátor František Straka. Košice majú na svojom konte len 4 body a negatívne skóre 11:20. Košičania dokázali vyhrať iba jediný zápas. Na domácom trávniku dokázali zvíťaziť nad Ružomberkom 3:1. Dnes sa očakáva vyrovnaný zápas. Uvidíme ako ho domáci hráči zvládnu.
MFK Zemplín Michalovce
Hostia z Michaloviec majú oproti svojmu dnešnému súperovi naozaj výbornú formu. V prebiehajúcej sezóne dokázali nazbierať 18 bodov a majú pozitívne skóre 16:11. Zemplínčanom patrí aktuálne parádna 4. pozícia. Michalovce ťahajú pozítívnu sériu. Vyhrali posledné tri ligové zápasy. Dokázali vyhrať v Trnave tesne 1:0. Následne doma zdolali Skalicu 2:0 a rovnakým spôsobom zdolali aj AS Trenčín.
Blížiace sa kolo našej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa bude niesť v znamení podpory dobrej veci. Projekt Niké liga pomáha prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu tentokrát venuje peniaze združeniu Sloboda zvierat. Za každého diváka na tribúnach prispeje 50 centami. Koľko sa napokon vyzbiera?
Po úvodných neúplných ôsmich kolách je celková návštevnosť 149 745 divákov, čo je priemer 3 327 divákov na zápas. Avšak potiahnuť návštevnosť nahor môže derby Košice – Prešov. V metropole východu sa očakáva návšteva nad 9-tisíc, veď pôjde o prvé derby v najvyššej súťaži po dvanástich rokoch. V Dunajskej Strede očakávajú peknú, možno 6-tisícovú, návštevu na derby o juh proti Komárnu. Zaujímavá konfrontácia sa bude hrať aj v Žiline, kam pricestuje líder z Trnavy a s ním aj veľká skupiny fanúšikov. V Trenčíne zase bude pútať pozornosť prítomnosť majstrovského Slovanu. Rovnako môže divákov na tribúny prilákať forma Michaloviec a Ružomberka.
Dovedna sa preto očakáva 25-tisícová návšteva. Na ňu sa dá aj podať v Niké. Ak sa tak stane, vyjde tiket s kurzom 1,92. Ak nie, tak 1,73.