ONLINE: FC Košice - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (11. kolo)

FC Košice - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy.
FC Košice - MFK Zemplín Michalovce: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|19. okt 2025 o 12:30
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Niké ligy: FC Košice - MFK Zemplín Michalovce.

KOŠICE. Futbalisti FC Košice a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 11. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Košice - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
19.10.2025 o 15:30
11. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Prajem pekný deň pri sledovaní futbalového zápasu NIke lig medzi FC Košice a MFK Zemplín Michalovce.

FC Košice

Domáci futbalisti sa v tejto sezóne mimoriadne trápia. Hlavného trénera Romana Skuhravého nahradil český motivátor František Straka. Košice majú na svojom konte len 4 body a negatívne skóre 11:20. Košičania dokázali vyhrať iba jediný zápas. Na domácom trávniku dokázali zvíťaziť nad Ružomberkom 3:1. Dnes sa očakáva vyrovnaný zápas. Uvidíme ako ho domáci hráči zvládnu.

MFK Zemplín Michalovce

Hostia z Michaloviec majú oproti svojmu dnešnému súperovi naozaj výbornú formu. V prebiehajúcej sezóne dokázali nazbierať 18 bodov a majú pozitívne skóre 16:11. Zemplínčanom patrí aktuálne parádna 4. pozícia. Michalovce ťahajú pozítívnu sériu. Vyhrali posledné tri ligové zápasy. Dokázali vyhrať v Trnave tesne 1:0. Následne doma zdolali Skalicu 2:0 a rovnakým spôsobom zdolali aj AS Trenčín.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
6
3
0
21:12
21
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
5
4
1
18:7
19
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
5
4
1
24:14
19
V
R
V
R
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
1
3
15:9
16
P
R
P
V
P
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
11
4
1
6
11:19
13
R
P
P
P
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
3
3
4
14:18
12
R
P
V
P
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
10
3
2
5
11:17
11
V
R
R
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
5
4
10:15
11
R
R
P
V
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
10
3
1
6
12:17
10
P
V
V
V
R
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
11
1
6
4
13:17
9
R
R
R
P
V
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
1
1
7
11:20
4
P
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

