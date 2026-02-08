Skalicu v Košiciach zastavil skrat. Primitívna červená karta, hneval sa tréner

V zápase dvoch tímov z posledných miest tabuľky sa tešili Košičania. V poslednom jesennom kole sa po druhom víťazstve v rade odlepili z dna tabuľky a preskočili Skalicu, ktorú v úvodnom jarnom kole dokázali na domácom ihrisku poraziť 3:1 a odskočili jej na rozdiel štyroch bodov.
Základy víťazstva položili už v prvom polčase, keď úradovala dvojica z pravej strany košickej ofenzívy.
Po desiatich minútach hry Milan Šimon Rehuš vyčaroval perfektnú kolmicu na maďarského stredopoliara Matyása Kovácsa a ten zoči voči skalickému brankárovi Martinovi Junasovi nezaváhal.
Po ďalších štrnástich minútach si úlohy vymenili, Rehuš sa dokázal uvoľniť cez vracajúceho sa súpera a ľavačkou obalil loptu do protiľahlého rohu bránky.
„Som neskutočne rád, že sme to dnes zvládli. Dobre sme vstúpili do zápasu, vyleteli sme na Skalicu a vyšlo nám to, čo nám tréner v kabíne povedal.
S Kovim nám to na tej strane ide a som rád, za tú konexiu, ktorú máme. Dnes nám to vyšlo. Dúfam, že to takto bude pokračovať a ja budem môcť pomôcť mužstvu,“ tešil sa po zápase stále iba 20-rošný krídelník..
Vracia dôveru trénera
Práve Rehuš by mohol patriť medzi jarné objavy ligy. Už v príprave sa spolu s Vladimirom Perišičom stal so štyrmi gólmi najlepším strelcom Košičanov a nadviazal na to aj v prvom jarnom kole.
„Ja sa snažím dať gól v každom zápase a som rád, že som aj lige mohol začať takto, ako som začal. Dúfam, že takto budem môcť pomoc mužstvu,“ dodal Rehuš, ktorý podľa vlastných slov chce svojimi výkonmi oplatiť aj dôveru, ktorú má u trénera Petra Černáka. Za jeho predchodcov Romana Skuhravého aj Františka Straku jej mal pomenej.
„Dostal šancu a chopil sa jej, takže ja som rád, lebo naozaj je to dobrý chlapec. Výborné trénuje a naozaj som rád, že tam nepustil niekoho iného,“ pochválil svojho zverenca Černák.
Vedeli, že sa im priestory otvoria
V druhom polčase sa Skalica nadychovala k obratu a aj tréner Košičanov priznal, že v jeho úvode ich trápila.
„V prvom polčase sme hrali dobre. Využívali sme tie priestory, ktoré sme vedeli, že sa nám otvoria. Okrem gólov sme si vypracovali aj ďalšie príležitosti, keď sme mohli odskočiť do väčšieho vedenia. Mohli sme samozrejme aj inkasovať, ale taký je futbal.
V druhom polčase sa nám nedarilo udržať vpredu na lopte, takže tá naša hra nebola úplne podľa predstáv. Ale dali sme tretí gól a aj keď sme inkasovali po penalte, už sme vyhrali a to sme chceli,“ hodnotil Černák šesťbodový zápas.
Tretiu gólovú poistku pridal Roman Čerepkai, ktorý necelých dvadsať minút pred koncom poslal Košičanov z penalty do trojgólového vedenia.
Výborné momenty novej ofenzívnej trojky
Čerepkai priznal, že aj v kabíne cez polčas sa hovorilo o zradnosti dvojgólového polčasového vedenia.
„Bol to veľmi ťažký zápas, lebo Skalica nehrala vôbec zle. Tiež si vytvárala šance, ale my sme svoje dokázali premeniť. Vedeli sme, že už sa tu párkrát stalo, že tím, ktorý vyhrával 2:0 v polčase nakoniec prehral. Aj to sme si zdôraznili v kabíne a naozaj sme si to postrážili,“ naznačil najväčší rozdiel medzi oboma súpermi.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Skalica
Za jedno z hlavných pozitív úvodného zápasu jari označil aj tri strelené góly. Všetky padli po pekných útočných akciách a novo zložená útočná trojka Rehuš a Čerpekai na stranách, doplnená v strede o zimnú posilu, chorvátskeho legionára Edina Julardžiju, ukázala veľký potenciál.
„Čo sa týka Rehiho, poznáme sa už dlho, sme veľkí kamaráti aj mimo ihriska, takže tam nám to sedí. Myslím si, že Edin veľmi dobre naskočil, je to futbalový chalan, má futbalové myslenie, takže hodí sa nám tam a dobre sa s ním hrá,“ potvrdil dobrú chémiu v košickej ofenzívnej línii .
Prespali prvý polčas
„Prespali sme prvý polčas, dostali dva góly a potom sa to ťažko doháňa. Musíme sa trošku prebrať, pretože takto to ďalej nepôjde. Vieme, o čo hráme a neviem, čo sa nám tam honí hlavou. Vylezieme na ihrisko a ako by som to povedal, sme posr..í. Neviem, čo k tomu viac povedať,“ nekládol si servítku pred ústa Roman Potočný, český útočník vo farbách Skalice.
Nastúpil do druhého polčasu a necelú štvrťhodinu pred koncom premenil strelou do stredu bránky pokutový kop po faule domáceho brankára Kevina Dabrowského. Ten sa pri zrážke s protihráčom zranil a hodnú chvíľu sa čakalo, kým ho ošetria.
„Chcel som to kopnúť do stredu bránky. Predpokladal som, že sa gólman hodí na stranu a našťastie sa hodil,“ opísal Potočný svoj gól.
Ďalší nepochopiteľný skrat Hollého
Nádych Skaličanov k zdramatizovaniu zápasu definitívne zastavil ďalší nepochopiteľný skrat stredopoliara Mária Hollého.
Ten sa do zápasového kolotoča vrátil po odpykaní trojmesačného trestu, ktorý dostal za kontakt s čiarovým rozhodcom v zápase v Michalovciach na konci septembra.
V Košiciach prišiel na ihrisko na začiatku druhého polčasu, po jeho faule prišla penalta znamenajúca tretí gól domácich. A šesť minút pred koncom zápasu zrejme veľmi štipľavo okomentoval rozhodnutie hlavného rozhodcu Ivana Kružliaka, ktorý v priebehu niekoľkých sekúnd dvakrát vytasil žltú kartu a poslal ho pod sprchy.
„Vo fáze, keď sme sa nadychovali, tak urobíme nezmyselnú penaltu. Posadíme Košice na koňa a potom príde úplne primitívna zbytočná červená karta z našej strany,“ neskrýval hnev tréner hostí Roman Hudec, ktorý už pri odchode z ihriska povedal svojmu zverencovi pár teplých slov.
„Už sme si k tomu niečo povedali v kabíne, ale to ostane v kabíne. Bude to mať dohru. Uvidíme, ako to dopadne. Už raz úplne nezmyselne stál. A teraz za dve sekundy chytí dve žlté karty,“ nechápal Hudec.
Fanúšikovia už trénovali na Prešov
Skaličania nepoznajú chuť víťazstva už jedenásť zápasov a na poslednom mieste už strácajú štyri body.
„Je to nepríjemná, ale nie neriešiteľná situácia. Pokúsime sa už v najbližšom zápase bodovať naplno,“ verí skalický tréner pred druhým jarným zápasom, v ktorom o týždeň privítajú na Záhorí Michalovce.
Košičanov, ktorí naopak štyri zápasy v rade neprehrali, čaká ďalší veľmi dôležitý zápas. V sobotu nastúpia pred vypredaným hľadiskom na veľké derby, prvé na novom prešovskom štadióne.
Fanúšikovia sa naňho pripravovali už poslednú štvrťhodinu zápasu proti Skalici, keď si opakovali obľúbené proti prešovské chorály. Pri ďakovačke po zápase darovali hráčom motivačný plagát.
„Čakali sme na prvý zápas, zvládli sme ho výsledkovo. Ideme hrať derby do Prešova, kde sa môže stať hocičo. Derby bude fajn, užijeme si to pred plným hľadiskom, ja verím, že to bude hlavne dobrý futbal. Atmosféra bude samozrejme vybičovaná a verím, že to ustojíme aj v hlavách,“ dodal k najbližšiemu zápasu košický tréner Černák.