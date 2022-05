Lewandowski do Barcelony? Klub zatiaľ nekontaktoval jeho agenta

BARCELONA. Španielsky futbalový klub FC Barcelona dementoval informácie, že absolvoval rokovanie s agentom poľského útočníka Roberta Lewandowského z Bayernu Mníchov o možnom prestupe.

"Môžem ubezpečiť, že sme nemali žiadne stretnutie s Lewandowského zástupcami. Ak má hráč platnú zmluvu, najprv kontaktujeme jeho klub," citovala agentúra DPA športového riaditeľa FC Barcelona Mateua Alemanyho.

Tridsaťtriročný Poliak má s Bavormi zmluvu platnú do roku 2023. V Bayerne by ju radi predĺžili. "Má zmluvu do 30. júna 2023 a my budeme rokovať a uvidíme, ako sa to vyvinie," povedal člen športovej rady Bayernu Hasan Salihamidžič.