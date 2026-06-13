Klose očakáva pokorenie jeho rekordu: Viac zápasov znamená viac príležitostí na skórovanie

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Miroslav Klose očakáva, že jeho rekord v počte gólov na majstrovstvách sveta padne už na šampionáte 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
„Očakávam, že môj rekord bude prekonaný už na tomto turnaji. Pri väčšom počte účastníkov sa odohrá viac zápasov, a tým vznikne aj viac príležitostí na strelenie gólov,“ povedal Klose v rozhovore pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung.
Majster sveta z roku 2014 je so 16 presnými zásahmi historicky najlepším strelcom majstrovstiev sveta.
K jeho rekordu sa z aktívnych hráčov najviac približujú Argentínčan Lionel Messi s 13 gólmi a Francúz Kylian Mbappe s 12 presnými zásahmi.
Klose zdôraznil, že s prekonaním svojho maxima je zmierený. „Aj tak by raz musel byť môj rekord prekonaný. Ak by sa to teraz podarilo Messimu, vôbec by mi to neprekážalo,“ uviedol bývalý útočník podľa DPA.
Štyridsaťsedemročný Klose, ktorý v súčasnosti vedie druholigový nemecký klub 1. FC Norimberg, skóroval na MS 2002, 2006, 2010 i 2014. Rekord stanovil na MS 2014 v Brazílii.
Historický 16. gól strelil v semifinálovom zápase proti domácemu výberu, v ktorom Nemecko zvíťazilo vysoko 7:1 a prekonal tak dovtedajšie maximum Brazílčana Ronalda (15).