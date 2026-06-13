Zmena v kariére slovenského futbalistu. V Rumunsku zamieril do tímu nováčika

Andrej Fábry v drese UTA Arad.
Andrej Fábry v drese UTA Arad. (Autor: Facebook UTA Arad)
TASR|13. jún 2026 o 11:57
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Slovenský futbalista podpísal zmluvu s rumunským nováčikom Superligy.

Slovenský futbalista Andrej Fábry bude v novej sezóne pôsobiť v rumunskom klube Corvinul Hunedoara.

Dvadsaťdeväťročný ofenzívny stredopoliar podpísal s nováčikom rumunskej Superligy jednoročnú zmluvu.

Fábry prichádza po vypršaní kontraktu v inom rumunskom klube Universitatea Kluž, kde strávil jednu a pol sezóny.

Predtým pôsobil aj v UTA Arad, DAC 1904 Dunajská Streda, Skalici, Seredi, Nitre či českom Jablonci.

Bývalý slovenský reprezentant do 21 rokov odohral v uplynulej ligovej sezóne 21 zápasov a zaznamenal tri asistencie.

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Andrej Fábry v drese UTA Arad.
Andrej Fábry v drese UTA Arad.
Zmena v kariére slovenského futbalistu. V Rumunsku zamieril do tímu nováčika
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