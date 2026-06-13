Zmena v kariére slovenského futbalistu. V Rumunsku zamieril do tímu nováčika

Slovenský futbalista Andrej Fábry bude v novej sezóne pôsobiť v rumunskom klube Corvinul Hunedoara.
Dvadsaťdeväťročný ofenzívny stredopoliar podpísal s nováčikom rumunskej Superligy jednoročnú zmluvu.
Fábry prichádza po vypršaní kontraktu v inom rumunskom klube Universitatea Kluž, kde strávil jednu a pol sezóny.
Predtým pôsobil aj v UTA Arad, DAC 1904 Dunajská Streda, Skalici, Seredi, Nitre či českom Jablonci.
Bývalý slovenský reprezentant do 21 rokov odohral v uplynulej ligovej sezóne 21 zápasov a zaznamenal tri asistencie.