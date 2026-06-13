Koniec v Barcelone, nový smer USA. Rokovania o prestupe Lewandowského sú v plnom prúde

Robert Lewandowski v drese FC Barcelona.
Robert Lewandowski v drese FC Barcelona. (Autor: TASR/AP)
ČTK|13. jún 2026 o 10:33
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Útočník po odchode z Barcelony rokuje o pokračovaní kariéry v MLS.

Poľský útočník Robert Lewandowski má po odchode z Barcelony namierené do MLS.

Tridsaťsedemročný futbalista podľa talianskeho experta Fabrizia Romana rokuje o zmluve s Chicagom.

Lewandowski, ktorému v Barcelone na konci júna vyprší kontrakt, informoval o odchode z katalánskeho klubu už v máji.

S Chicagom by mal podľa Romana podpísať zmluvu na dva alebo tri roky.

Lewandowski pôsobil v Barcelone štyri sezóny a odohral 191 súťažných zápasov, v ktorých strelil 119 gólov.

S klubom získal tri tituly v La Lige.

Predtým výrazne úspešnú kariéru zažil aj v Bayerne Mníchov, kde vyhral Ligu majstrov, a v Dortmunde, kde získal dva ligové tituly.

MLS

    Robert Lewandowski v drese FC Barcelona.
    Robert Lewandowski v drese FC Barcelona.
    Koniec v Barcelone, nový smer USA. Rokovania o prestupe Lewandowského sú v plnom prúde
    dnes 10:33
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