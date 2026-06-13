Koniec v Barcelone, nový smer USA. Rokovania o prestupe Lewandowského sú v plnom prúde

Poľský útočník Robert Lewandowski má po odchode z Barcelony namierené do MLS.
Tridsaťsedemročný futbalista podľa talianskeho experta Fabrizia Romana rokuje o zmluve s Chicagom.
Lewandowski, ktorému v Barcelone na konci júna vyprší kontrakt, informoval o odchode z katalánskeho klubu už v máji.
S Chicagom by mal podľa Romana podpísať zmluvu na dva alebo tri roky.
Lewandowski pôsobil v Barcelone štyri sezóny a odohral 191 súťažných zápasov, v ktorých strelil 119 gólov.
S klubom získal tri tituly v La Lige.
Predtým výrazne úspešnú kariéru zažil aj v Bayerne Mníchov, kde vyhral Ligu majstrov, a v Dortmunde, kde získal dva ligové tituly.