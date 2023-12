Hrali sme pod úroveň, sme na zlej ceste, kritizoval Xavi. Barcelona sa trápi už druhý zápas

V záverečnom zápase H-skupiny prekvapivo zdolali katalánsky tím 3:2 a vybojovali svoje jediné tri body do tabuľky.

Na 2:1 zvýšil v 56. minúte Vincent Janssen a ďalší gól nepadol až do nadstaveného času. Bod pre "blaugranas" mohol zachrániť v 91. minúte 17-ročný Marc Guiu, hostia sa však dlho netešili, keďže o triumfe Belgičanov rozhodol o minútu neskôr ďalší mladík George Ilenikhena.

Hostia vyrovnali v 36. minúte po góle Ferrana Torresa a po zmene strán ich mohol do vedenia poslať Jules Kounde, ktorý nastrelil brvno.

Úradujúci belgický majster šiel do vedenia hneď v 2. minúte, keď sa po chybnej rozohrávke brankára Iňakiho Peňu presadil 18-ročný Arthur Vermeeren.

Španielsky kouč vyzdvihol kvalitu súpera: "Odohrali skvelý zápas, čo sa týka intenzity či agresivity. Vytvárali protiútoky, ktoré sme nevedeli zastaviť. Janssen a Vermeeren boli veľmi, veľmi dobrí. My sme hrali pod našu úroveň."

"Áno, mám obavy a je to normálne. V tíme nie je pohoda. Sme v zlej sérii, máme za sebou dva negatívne výsledky. Musíme sa zlepšiť a uvedomiť si, že nie sme na dobrej ceste," uviedol po stretnutí tréner Xavi Hernandez.

Do dvojgólového vedenia poslali domácich Galeno a Mehdi Taremi, hosťom sa ešte podarilo znížiť po vlastnom góle Stephena Eustaquia.

Dráma sa však nekonala, na 4:2 zvýšil 40-ročný veterán Pepe a v 82. minúte sa presadil Francisco Conceicao. Na konečných 3:5 z pohľadu ukrajinského tímu skorigoval v 88. minúte Eguinaldo.

Portu by na postup do osemfinále stačila aj remíza. "Tento tím si zaslúžil víťazstvo za úsilie, ktoré sme vynaložili od začiatku skupinovej fázy. V Porte nikdy nehráme na remízu, aj keď by nám vyhovoval aj takýto výsledok.

Tréner nám hovoril, že zápas bude ako finále a my musíme vyhrať. Misia splnená," uviedol po stretnutí Galeno.

Kormidelník Šachtaru Marino Pušič nebol z výkonu svojich zverencov ani zďaleka sklamaný. "Je trochu zvláštne prehrať a zároveň byť na hráčov hrdý.

Ale prišli sme sem bojovať, hrať a ponúknuť ľuďom dobrý futbal proti veľmi dobrému súperovi. Moji hráči zo seba vydali všetko a bojovali až do konca. Som na tento mladý tím hrdý."