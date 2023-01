Gratuloval jej Kováčik. Podceňovanie? Nikdy ma to neodradilo, spomína

To však nie je všetko. Veľkej väčšine hráčov sa pri návšteve miestneho stánku vybaví pani EVA HROMÁDKOVÁ (71) . Priateľská a vždy usmiata žena, ktorá v OŠK pracuje vyše tridsať rokov.

V roku 2021 som oslávila sedemdesiat rokov. Pre pandémiu koronavírusu sa však oceňovanie najlepších hráčov nekonalo. Som preto poctená, že mi cenu dali teraz. Človeka to motivuje do ďalšej práce.

Bola som nesmierne prekvapená. Nečakala som to. Som šťastná, že si na mňa niekto spomenul. Pretože futbal milujem.

Čomu presne sa venujete v OŠK Lutila?

Na starosti mám transfery a online veci. Som klubový ISSF manažér.

Na futbale mám najradšej stretnutia s mladými ľuďmi. Zaujíma ma, ako sa veci vyvíjajú a čo je nové.

Čo vás priviedlo k najpopulárnejšiemu športu?

Mám troch synov a všetci hrávali. Muž jazdil na montáže, preto som na zápasy s nimi chodila ja. Robila som im chlebíky, starala sa o nich. Keď bol predsedom klubu pán Ján Ambruš, pozval ma do výboru klubu. Písal sa rok 1991 a odvtedy sa to so mnou ťahá.

Neskôr ma nominovali do rady ObFZ Žiar nad Hronom. Do roku 2021 som robila predsedkyňu odvolacej komisie.