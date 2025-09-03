Je to pre Prekopa životná šanca, hovorí šéf Baníku. Ak nie je správne nastavený, nemá to zmysel

PRAHA. Prestupová sága okolo slovenského futbalistu Erika Prekopa nabrala rýchly spád.
Dvadsaťsedemročný reprezentačný útočník zaujal svojimi výkonmi v drese Baníku Ostrava konkurenčnú Slaviu Praha natoľko, že úradujúcemu majstrovi Česka pomôže v hlavnej fáze Ligy majstrov a na ceste za obhajobou ligového titulu.
Ostrava zažíva počas letného prestupového obdobia exodus kľúčových hráčov, okrem Prekopa zmenil klubovú adresu aj jeho reprezentačný kolega Tomáš Rigo, ktorý si to namieril do anglického Stoke.
„Erik sa na nás opäť obrátil, že je to pre neho životná šanca, ktorá už nemusí v jeho veku prísť a láka ho šanca zahrať si Ligu majstrov, a tak by rád odišiel do Slavie. Budem sa opakovať, ale mať v kádri hráča, ktorý nie je stopercentne nastavený bojovať za Baník, nedáva zmysel.
Slavia nám ponúkla skutočne atraktívne podmienky nad úrovňou prestupu do zahraničia a po dohode s majiteľom sme sa rozhodli hráča uvoľniť,“ priblížil na oficiálnej klubovej webstránke udalosti uplynulých dní šéf športového úseku Ostavy Luděk Mikloško.
Obe strany napokon doladili podmienky transferu tak, aby stihli Prekopa dopísať na súpisku pre Ligu majstrov.
„Boli to náročné dni, ale v kútiku duše som dúfal, že rokovania dospejú do úspešného konca. Som rád, že to všetko klaplo. Snažil som si to nepripúšťať, ale niekde vzadu v hlave som to mal.
Posledné dni boli ako na horskej dráhe, bol som emočne vyčerpaný. Chvíľku obrovská radosť, potom sklamanie. Do poslednej chvíle to nebolo jasné,“ prezradil Prekop po skompletizovaní prestupu.
Na novej klubovej adrese podpísal trojročný kontrakt, v jednej kabíne sa stretne bývalý hráč Trenčína, Interu Bratislava alebo Petržalky, s reprezentačnými kolegami Ivanom Schranzom a Dominikom Javorčekom.
„Moje nedávne výkony boli možno finálny impulz, ktorý vyústil v môj prestup. Odmalička som sníval o tom zahrať si hlavnú fázu Ligy majstrov. Veril som a makal som, aby sa mi moje prianie raz splnilo.
Teraz je to tu a ja urobím všetko možné, aby som sa dostal na trávnik. Bol to jeden z mojich nesplnených cieľov, ktorý snáď čoskoro naplním. Chcem dokázať, že na takýto veľký klub mám.
Som cieľavedomý, chcem sa zastabilizovať v užšom kádri a vyhrávať trofeje. Verím, že si v tomto so Slaviou vzájomne pomôžeme,“ dodal Prekop.