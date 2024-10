Erik Jendrišek exceloval na dedine. V malom futbale spravil veľký krok

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA. Zápas piatej ligy Stredoslovenského futbalového zväzu medzi TJ Družstevník Liptovská Štiavnica a ŠK Belá skončil vysokým víťazstvom domácich 10:0.

Pri pohľade na oficiálny zápis o stretnutí okamžite zaujme jeden muž. Je ním bývalý reprezentant Slovenska Erik Jendrišek, ktorý strelil v zápase päť gólov.

„Nechcel by som to nejako preceňovať, pretože súper prišiel v oklieštenej zostave. S týmto tímom by sme za iných okolností určite nevyhrali 10:0.

Góly ma však samozrejme potešili. Nestáva sa každý deň, aby ste dali toľko gólov. A to som ešte nejaké šance zahodil,“ pre Sportnet uviedol útočník TJ Družstevník Liptovská Štiavnica Erik Jendrišek s tým, že v mužskom futbale nikdy toľko gólov v jednom zápase nedal.