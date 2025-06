FK Pohronie povedie známa tvár. Som veľmi poctený, vraví bývalý reprezentant

Naplniť ciele by im mal pomôcť nový tréner, ktorým sa stáva bývalý slovenský reprezentant a hráč Slovana či Trnavy - Erik Grendel.

ŽIAR NAD HRONOM. V minulej sezóne hrali až do posledného kola o záchranu, ktorú si zabezpečili remízou s Liptovským Mikulášom.

"Dohodli sme sa s Erikom, ktorý u nás pôsobil v 17-ke, 19-ke a bol súčasťou tréningového procesu áčka, keďže to bolo spojené. Hráčov pozná, aj keď zmeny samozrejme nastanú smerom dnu aj von. Dostane šancu, je to mladý tréner a verím, že v spolupráci s novým asistentom to bude fungovať," pre klubový web povedal generálny manažér FK Pohronie Róbert Jež.