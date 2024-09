ONLINE: Eintracht Frankfurt - FC Viktoria Plzeň dnes, 1. kolo Európska liga, LIVE

Zdravím všechny z německého Frankfurtu!



Dnes je na programu první zápas ligové fáze Evropské ligy, ve kterém domácí Eintracht Frankfurt přivátá na svém stadionu Viktorii Plzeň.



Německý Frankfurt měl jistotu ligové fáze, v letě se tak mohl naplno soustředit pouze na zápasy německé Bundesligy. Po čtyřech zápasech zatím patří Frankfurtu čtvrté místo, když hned třikrát dokázal Eintracht slavit vítězství. Do nového ročníku sice vstoupil prohrou 0:2 v Dortmundu, následovaly však už jen výhry. Nejprve 3:1 nad Hoffenheimem, následně 2:1 ve Wolsburghu, naposledy na vlastním hřišti Frankfurt porazil Mönchengladbach 2:0.



Viktoria Plzeň se probojovala do hlavní fáze Evropské ligy po sedmi letech, tentokrát je ovšem již jiný formát. Aby si Západočeši mohli ligovou fázi zahrát, museli projít přes dvě letní ošemetná předkola, avšak obě Plzeňané zvládli. Nejprve vyřadili ukrajinský Kryvbas, když nejprve v Košicích zvítězili 2:1, postup poté stvrdili na domácím hřišti, kde zvítězili 1:0. V play--off se utkali červenomodří se skotskými Heart of Midlothian, první duel se hrál na západě Čech a gólem last minute ho opanovali Plzeňští. I čtvrtý zápas v předkole nakonec Plzeň zvládla, když i ve skotském Edinburghu zvítězila těsně 1:0.



Mimo Frankfurtu se Viktoria Plzeň v ligové fázi utkání ještě se slavným Manchestrem United, Ludogorcem Razgrad, PAOKem Soluň, Athletic Bilbaem, Anderlechtem, Dynamem Kyjev a Realem Sociadadem.



Vážení fotbaloví fanoušci, užijte si náš textový přenos přímo z Deutsche Bank Parku, zápasem vás provede Jakub Štěrba.