Chorvátsky ofenzívny stredopoliar posilnil Košice. Veľa priestoru na rast, hovorí

Futbalový klub FC Košice posilnil Chorvát Edin Julardžija. Odchovanec Dinama Záhreb naposledy pôsobil v FK Sarajevo. Po úspešnom absolvovaní medicínskych testov podpísal zmluvu do 31. mája 2027.
V prebiehajúcom ročníku odohral 24-ročný ofenzívny stredopoliar v najvyššej súťaži v Bosne a Hercegovine len 7 minút v dvoch dueloch a jeden štart si pripísal v tamojšom pohári. S košickým mužstvom už počas minulého týždňa trénoval, informoval klub na svojom webe.
„Pri príchode každého nového hráča alebo člena realizačného tímu do klubu je kľúčové, aby dokázal priniesť pridanú hodnotu nielen na ihrisku, ale aj mimo neho - aby zapadol do našej kultúry a zdieľal našu víziu a ambície. Edin Julardžija tieto kritéria spĺňa.
Po období detailného a dôkladného skautingu nasledovalo osobné stretnutie s hráčom, počas ktorého sme diskutovali o jeho osobných ambíciách a zároveň si overili, že je plne zosúladený s víziou a hodnotami nášho futbalového klubu. Dnes ma teší, že môžem Edina oficiálne privítať v rodine FC Košice,“ povedal športový riaditeľ FC Košice Terry Westley.
Julardžija medzi pôsobeniami v Diname a Sarajeve hral aj za Koprivnicu, HNK Šibenik, HNK Gorica a NK Domžale. „Jeho kariéra sa začala v Diname Záhreb, kde prešiel renomovaným systémom tamojšej akadémie. Rýchlo sa prepracoval až k debutu v prvom tíme v mladom veku a následne bol nominovaný do chorvátskej reprezentácie do 21 rokov.
To jasne dokazuje kvalitu a talent, ktorými Edin disponuje - ide o technicky vyspelého a kreatívneho hráča, ktorý sa prihrávkou často snaží hľadať tie najlepšie riešenia na vytváranie atraktívnych príležitostí pre seba aj pre tím.
Edin si uvedomuje, že ho čaká veľa tvrdej práce, aby znovu naplno rozvinul svoj nesporný talent, a že toto angažmán je pre neho skvelou príležitosťou na reštart kariéry,“ doplnil šéf športového úseku.
Cieľom vedenia FC Košice bolo posilniť pozíciu klasickej „desiatky“, kreatívny ofenzívny stredopoliar mužstvu na jeseň chýbal. „Pre FC Košice som sa rozhodol po tom, čo mi predstavili projekt, plán klubu, infraštruktúru a celkovo smer, ktorým sa klub chce uberať. Mojím cieľom pre túto sezónu je pomôcť klubu zachrániť sa v lige.
Máme dobrý tím s veľkým potenciálom aj pre túto sezónu, ale aj pre tú ďalšiu. Mám tu veľa priestoru na rast. Viem, že tím má veľa mladých hráčov. Tento tím má veľký potenciál rásť spoločne, takže páči sa mi tím, tréningový proces a celkovo tempo aj intenzita práce na tréningových jednotkách,“ povedal Julardžija, ktorý bude po Karlovi Miljaničovi druhým Chorvátom na košickej súpiske.