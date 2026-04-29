Ľudia hovorili, že Pardubice si titul kúpia. Milionár priviedol tradičný klub na vrchol

Od roku 2001 trvá séria, kedy Slováci v českej extralige oslavujú titul. V sezóne 2025/26 sa táto šnúra predĺži.
V drese Pardubíc, ktoré zdolali v šiestom zápase finále Třinec 5:4 po predĺžení, sa raduje aj dvojica slovenských hokejistov – obranca Peter Čerešňák a útočník Miloš Kelemen.
Dynamo získalo titul po 14 rokoch, siedmykrát v histórii klubu. Majstrovská radosť prichádza po dvoch neúspešných finále za sebou.
V sezóne 2023/24 podľahli v sedemzápasovej sérii práve Třincu, vlani rovnakým výsledkom Komete Brno. Obe finále prehrali na domácom ľade, majstrovský titul oslavujú ako hostia.
Hudáček pribrzdil kapitána
Okrem Kelemena s Čerešňákom hrala finále aj šestica hokejistov Třinca - Libor Hudáček, Marko Daňo, Martin Marinčin, Patrik Koch, Patrik Hrehorčák a Miloš Roman.
Úvodné dva finálové zápasy vyhrali Pardubice (3:2 a 4:2) a domáci ľad využili aj „oceliari" (5:4 a 4:2).
V piatom stretnutí poslednej série sezóny rozhodol o výhre Pardubíc 2:1 Lukáš Sedlák minútu a šestnásť sekúnd pred koncom.
Šiesty duel na ľade Třinca odštartoval rýchlym úvodným gólom Sikora.
Krátko na to zažil nepríjemný stret kapitán Dynama Sedlák, ktorý po ataku od Hudáčka spadol na ľad a odišiel do kabín. Rozhodcovia nevylučovali a Pardubice si tak museli poradiť bez svojho lídra.
Na začiatku druhej časti sa ale Sedlák do hry vrátil, už za stavu 2:1 pre Pardubice.
Rozhodujúci moment prišiel na konci druhej časti, keď Třinec nevyužil minútovú presilovku o dvoch hráčov. Maximum, čo dokázali domáci z tejto príležitosti využiť, bola tyčka Nestrašila.
V tretej tretine prišli dva smolné okamihy brankárov. V úvode si zlú chvíľu vybral brankár Třinca Kecetl, o zopár minút neskôr gólman Pardubíc Will - 4:4.
Predĺženie trvalo iba 57 sekúnd. Do prečíslenia dvaja na jedného sa vydala najproduktívnejšia pardubická dvojica Sedlák - Červenka.
Kapitán Dynama nahral skúsenému Červenkovi presne na hokejku a na jeho strelu už Kacetl nedosiahol. Vo Werk aréne prepukla obrovská pardubická radosť.
Hrdina a legenda v jednom
Hrdinom finále sa stal 40-ročný Červenka. Do svojej zbierky pridal k dvom zlatám z majstrovstiev sveta aj druhý titul v Tipsport extralige. A mal na ňom výraznú zásluhu.
V play-off nazbieral neuveriteľných 25 bodov (14+11), bol vôbec najproduktívnejším hráčom vyraďovacej časti.
V poslednom šiestom finálovom dueli na ľade Třinca pridal dva kľúčové góly, vrátane toho víťazného.
"Je to moja práca. Som rád, že som tímu mohol pomôcť, preto som sem prišiel," hovoril pardubický útočník.
Extraligový titul vybojoval po dlhých osemnástich rokoch, v roku 2008 triumfoval so Slaviou Praha.
„Cesta za úspechom je najviac, toto je len čerešnička na torte. Počas toho vznikajú spomienky, ktoré si človek pamätá celý život. Každý titul si veľmi užívam," radoval sa.
Pri oslavách sa plánuje držať v úzadí. „Nehovorím, že nebudem oslavovať, ale skôr to nechám na mladších,“ usmial sa.
Nevylúčil totiž ani svoje pripojenie k českej reprezentácii, v máji by sa totiž mohol zúčastniť už svojich trinástich majstrovstiev sveta.
„Uvidím. Som rád, že som zdravý, cítim sa dobre. Tak si asi dáme vedieť s trénerom a uvidíme," dodal Červenka.
Suverénny víťaz
Dynamo zakončilo suverénnu sezónu. S predstihom ovládlo základnú časť a vo štvrťfinále vyradilo obhajcu titulu Kometu Brno 4:0 na zápasy.
V semifinále sa potrápilo so Spartou Praha (4:3 na zápasy) a vo finále si dokázali Pardubice poradiť aj so skúseným kádrom Třinca.
Vo Werk Aréne dostali zlaté medaily, kapitán Sedlák zdvihol nad hlavu Masarykov pohár a za tím prebral aj tisíc pív od partnera súťaže.
„Zaslúžili sme si to dlhodobou prácou. Toto bolo naše tretie finále v rade, verili sme, že to dokážeme zlomiť. Veľká vďaka patrí celému vedeniu, ktoré každý rok robilo tím lepším. Som vďačný, pyšný a..." nedopovedal viditeľne dojatý brankár Will.
Vlani po prehranom finále plakal na ľade aj útočník Mandát, dnes si užíva radosť z triumfu.
„Keď padol gól, vybehli mi slzy do očí. Potom som to potlačil. Neuvedomujem si to. Akoby som čakal na challenge, že gól neplatí. Nedochádza mi to. Vôbec," rozhovoril sa ešte na ľadovej ploche.
„Prežil som úplné dno kariéry a teraz som na vrchole,“ pripomenul ťažké chvíle po pozitívnom dopingovom teste pred viac ako piatimi rokmi.
Titul oslavovali aj stovky ľudí na Pernštýnskom námestí v Pardubiach, kde sledovali stretnutia finále na veľkoplošnej obrazovke.
Na pumpe kupovali pivá aj cigarety
Krátko po poslednom hvizde z pardubickej kabíny znela pieseň Príbeh nekončí. Všetci sa objímali, striekali šampanské a zo šatne sa valil dym z cigár.
„Sme veľmi radi, že sme to konečne zvládli. Dvakrát sme boli blízko a sme šťastní, že sme to konečne dotiahli do konca. To teraz prevláda," opísal pocity kapitán Sedlák.
Rozhodujúci zápas dohrával so zranením. Počas prvej tretiny po hite od Hudáčka odstúpil, potom sa do hry vrátil a pripravil gól v predĺžení.
„Úplne v poriadku to nebolo, keby to bolo normálne stretnutie, asi by som zostal v šatni. Ale chcel som pomôcť chalanom, čo najviac to šlo. Tak som to skúsil," dodal Sedlák.
Hráči Pardubíc po eufórii v šatni nastúpili do autobusu, čakala ich trojhodinová cesta domov.
Prvá zastávka na benzínke prišla len pár minút po odchode z Třinca. Hráči si kupovali plechovky pív aj cigarety.
Hokejisti do Pardubíc prišli v noci okolo tretej. Na námestí ich čakali stovky fanúšikov, oslavovalo sa do skorého rána.
Éra milionára
Zlatú medailu dostal aj majiteľ Dynama Petr Dědek. „Je naša, je naša, je naša. My sme si ju zaslúžili," zachytili jeho radosť televízne kamery.
Známy český podnikateľ a milionár sa stal majoritným vlastníkom Dynama Pardubice v lete 2020, no už v januári toho istého roku finančnou injekciou zásadne pomohol k extraligovej záchrane.
Počas šiestich sezón investoval do klubu desaťtisíce českých korún, väčšinou na zvučné posily. Do Pardubíc dokázal prilákať hviezdy domácej súťaže aj hokejistov, ktorí bojovali o NHL.
Cieľ, ktorý si na začiatku dal, splnil. Klubu vrátil po 14 rokoch majstrovský titul.
„Keď som prišiel do Pardubíc, klub bol na dne, prešiel si klinickou smrťou. Veľké šťastie, že sme ho zachránili.
Pardubice majú históriu, vychovali legendy a zaslúžia si, aby boli späť na vrchole. Som rád, že sa to pod mojím vedením podarilo," opisoval v rozhovore pre iSport.
Majstrovský titul bude vo svojej kariére radiť na najvyššie miesta. Po bezprostredných oslavách hovoril aj o tom, že by chcel hneď vyhrať ďalší.
„Vyhrať extraligu je naozaj ťažké, nedá sa to kúpiť. Ľudia nám hovorili, že si pohár kúpime, ale toto si musíte jednoducho vydrieť. Nie je nič ťažšie ako robiť hokej," dodal úspešný podnikateľ, ktorý sa v minulosti venoval aj politike.
Od roku 2022 Dědek plánuje postaviť v Pardubiciach novú multifunkčnú halu, do ktorej by sa Dynamo presťahovalo.
Na hokejové zápasy by sa do nej malo zmestiť viac než 22-tisíc divákov. To je číslo, ktoré by prekonalo aj kapacitu najväčšieho štadióna na svete v Petrohrade či slávnej Bell Centre v kanadskom Montreale, ktorá je dnes najväčšou halou NHL.
Sklamanie v Třinci
Třinec prvýkrát od sezóny 2017/18 prehral finále. Vtedy nestačili na brnenskú Kometu, ktorá vlani prerušila ich päťročnú nadvládu. Tento rok boli nad ich sily Pardubice.
Sklamaným hráčom zavesili na krk „iba" strieborné medaily. Účasť vo finále po piatom mieste v základnej časti sa ale dá považovať za veľký úspech.
„Oceliari" museli hrať aj osemfinále, v ktorom si poradili s Olomoucom (3:0). V play-off ešte vyradili Hradec Králové a Karlove Vary (4:1).
Keď si hráči prebrali striebro, Pardubiciam športovo zagratulovali k titulu. Protivníkovi tlieskali aj hokejisti Pardubíc.
„Šťastie prialo tentoraz viac Pardubiciam," vyhlásil brankár Ondřej Kacetl.
Kapitán zdolaného Třinca Martin Růžička len ťažko hľadal slová.
„Každý chce vyhrávať, aj ja chcem vyhrávať. Časom to možno doceníme, ale teraz je to naozaj zlý pocit," uviedol v televíznom rozhovore. Na záver pochválil tím a povedal, že je na neho pyšný.
Za dôvod prehry v šiestom finále označil nevyužitú presilovku o dvoch hráčov na konci druhej tretiny.